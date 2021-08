Era especialista en leer libros y los devoraba cuando los profesores me ponían a hacerlo. El libro que más me impactó fue el Lazarillo de Tormes, fue muy divertido.

Cuando joven algunas me rechazaron, pero realmente me fue muy bien.

¿Qué cambiaría de su vida si pudiera?

Entre algunas cosas, ser más tranquilo.

¿Cuándo ha dado su brazo a torcer?

Muchas veces, cuando por encima está el interés general, lo fundamental y lo esencial, cuando tenemos cargos hay que reconsiderar muchas cosas.

¿Qué opina de la infidelidad?

Es algo que está permanente en los seres humanos, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Somos infieles cuando violamos las dietas que nos han impuesto y también con el amor que tenemos, es una lucha que tenemos permanente en todos sus ámbitos, lo importante es tener inteligencia para dominarlos.

¿Qué es lo primero que le mira a las mujeres?

A mi señora lo primero que le miré fueron los ojos y las piernas.

¿Qué lo satisface más?

Servir a la comunidad.

¿Usted piensa que un clavo saca otro clavo?

No, porque el hueco sigue siendo el mismo.

¿Ha jugado con los sentimientos de alguien alguna vez?

Siempre he amado sinceramente.

¿Hay momentos donde se siente solo?

Sí claro, he tenido momentos de angustia, sobre todo cuando he estado en situaciones difíciles, y en los que me ha tocado tomar decisiones delicadas, porque son riesgos que hay que tomar. Pero siempre estoy pegado de Dios y me ha ayudado mucho.

¿Cuál ha sido el disfraz más ridículo que ha usado?

Cuando en una feria de Tuluá vendían unos gorritos como cucuruchos con plumas de colores. A mi hermano y a mí nos encantaba y nos los poníamos el resto año.