¿Algún día ha tenido un accidente de tránsito?

Sí, menos mal que solo fue un piquito o un besito con otro carro en Bogotá y lo pudimos solucionar sin ninguna consecuencia lamentable.

¿Si usted fuera alcalde de Tuluá qué sería lo primero que haría?

Proponer o defender el desarrollo territorial, pondría en marcha los mecanismos para hacer que Tuluá crezca. Haría un llamado a las diferentes empresas y ver cómo, mediante una reforma a la parte tributaria, atraerlas a nuestro municipio.

¿Se ha vestido con ropa de su pareja?

No, nunca lo he hecho

¿Alguna vez se ha hecho un tatuaje?

No me he hecho ni uno, pero de joven sí lo pensé; al final no me decidí.

¿Se tatuaría el nombre de su pareja?

Hasta ahora no lo he considerado, pero uno no sabe más adelante y si estoy muy enamorado, puedo llegar a tatuarme. No estoy en contra de los tatuajes, ni del amor.

¿A qué grupo político pertenece?

Soy del grupo Nueva Generación de la doctora Dilian Francisca Toro y ahí hemos venido creciendo.

¿Con qué actriz quisiera pasar una noche loca?

Por el momento no, de pequeño tenía un amor platónico, pero no recuerdo el nombre.

¿Si tuviera que elegir en un incendio ¿a quién salvaría: a un familiar o a su perro?

Inicialmente al familiar.

¿Si tuviera que ocultar una parte de su cuerpo, cuál sería?

No tengo nada que ocultar, me gusta todo mi cuerpo.

¿Alguna vez ha discriminado a alguien?

No he discriminado a nadie, tal vez he tenido prejuicios para tratar a alguien que lo lleva a uno actuar de manera prevenida pero, una vez se conoce a esa persona, se da cuenta que esos prejuicios no valen la pena.

¿Alguna vez se ha reprimido las ganas de robar algo?

Tal vez de pequeño. En una ocasión mi mamá no quiso comprarme un chontaduro, entonces lo cogí al escondido de la vendedora, pero mi mamá me vio y me pegó un regaño que no me quedaron ganas de volverlo a hacer.

¿Haría un striptease para una labor social?

Yo creería que no lo haría, tal vez se lo haría a mi pareja.