¿Por qué está soltera?

Por acomodada. Porque no hay como el hotel má. Allí me quieren y me atienden como en ninguna parte, entonces porqué irme de allí si vivo feliz.

¿Cómo ha sido su experiencia como mujer en el Concejo?

De altibajos pero de mucha experiencia y responsabilidad. Quisiera que todos los tulueños vivieran una etapa en el Concejo Municipal.

¿Y quisiera repetir?

Pienso que uno tiene que quemar las etapas y cumplir con los ciclos que le depara el destino. Además usted sabe que yo pertenezco a un movimiento equitativo, donde existen muchas personas con muchas cualidades que aspiran también llegar al Concejo.

¿En toda su carrera se ha sentido subestimada por ser mujer?

Nunca, porque siempre he tenido mucha seguridad en mí misma y soy orgullosamente mujer y he liderado mi trabajo como mujer en todos los espacios.

¿Por qué el nombre de Sulay?

Fue idea de mi papá. Una vez le pregunté si sería que él tenía una enamorada de nombre Sulay y me contestó: ¡solamente enamorado del nombre Sulay! … jajajajajaja

¿Por qué cree que son tan valiosas las mujeres en el sector oficial?

Siempre las mujeres nos hemos caracterizado por ser muy organizadas y nos entregamos con alma, vida y sombrero por las causas que nos trazamos.

¿A usted la piropean más ahora que es presidenta del Concejo?

Fíjese que no, ya no me piropean y estoy preocupada porque me toca tomar la iniciativa y piropear.

¿Usted piensa que los hombres son interesados?

Creo que todos los seres humanos somos interesados. Dios ha puesto unos hombres interesantes en mi camino, que han aportado mucho en mi vida.

¿Quién es su ejemplo a seguir?

Creo que suena a frase de cajón, pero mi mamá es mi ejemplo a seguir, ella es una mujer que vino del campo y crió tres hijas y siempre fijó el norte para nosotras, que era estudiar. Nos enseñó los valores para vivir bien en sociedad.

¿Lo bueno, lo regular y lo malo de la actual administración?

Lo bueno es el equipo de trabajo y la articulación con el Concejo Municipal, lo regular es la ejecución del Plan de Desarrollo que no ha sido el 100 por ciento porque se han tenido muchos problemas y lo malo definitivamente fue la pandemia que ha limitado mucho nuestro trabajo y nos dejó huellas imborrables.

¿Cuando algo le apetece sabe poner límites?

Nunca, voy con toda, porque ni dieta hago, porque es donde más me antojo y como de todo.

¿Qué es lo más importante en la cama?

En la cama mi cobija, sola para mí, no me gusta compartirla con nadie.

¿Disfruta de las películas porno?

A veces, no voy a negar que no he visto una que otra, pero yo supero las películas.

¿Frente a algún contratiempo usas sentido del humor?

Me gusta reír y después analizo y me digo: yo también la cagué aquí y entonces lo soluciono riéndome.

¿De 1 a 10 cuánta importancia le da al sexo en sus relaciones de pareja?

Voy a ser muy honesta, y pienso que un ocho es fundamental en la relación y si es con gusto, con mayor razón.

Si fuera un producto ¿cuál sería su eslogan?

La más deliciosa del mundo.

¿Qué tipo de persona le asusta más?

Las personas falsas, las que no cumplen con su palabra.

¿Cuál ha sido su peor borrachera?

Una borrachera de hace quince años y fue cuando aprendí que cuando uno toma no se maneja. Ese día llegué a mi casa y no supe cómo.

¿Qué la pone más nerviosa?

Decir una mentira, porque cuando la decimos no se sabe por dónde nos van a pillar.

Si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién elegirías?

Me gustaría estar en los zapatos de un docente para compartir con los alumnos.

Si fueras un animal ¿cuál serías?

Una tigresa, porque ellos dentro de fiereza son muy tiernos y amorosos; así soy yo.

¿Qué es la conciencia?

Es el reconocimiento cuando estamos haciendo algo bien o cuando estás haciendo algo malo.

¿Cuándo fue la última vez que lloró delante de alguien?

Poco lloro pero lloro de impotencia, de rabia. La última vez fue cuando alguien me faltó al respeto. No lloré delante de él, me fui a la casa a llorar, en el Concejo se me aguaron los ojos pero las lágrimas salieron en mi casa. Allí tenía a mi mamá que está en todo momento conmigo.

¿Cuál es su canción favorita?

Sombras, la que dice “Sombras nada más, entre tu vida y mi vida”. Me hace elevarme por las nubes y tomarme unos tragos.

¿Cuál ha sido su mayor emoción?

Ver a mi familia unida, a pesar de este covid horrible que ha entristecido al mundo entero y a pesar de la mala situación por la que atravesamos. Estamos todos juntos, gracias a Dios.

¿Si la invitaran a un vuelo espacial iría?

Claro que sí, me iría con mi sobrino que vive conmigo y a él le gustaría, como a mí, conocer el espacio.

Por: Nilsa López de Espejo