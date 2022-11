Comunidades bloquean a modo de protesta diferentes corredores viales del Valle del Cauca en protesta por la falta de ayudas humanitarias a los damnificados por la ola invernal que en Dagua y la presencia del gobierno nacional por la falta de garantías para las comunidades afro que se manifiestan actualmente en la vía Panamericana en el municipio de Guacarí.

En el caso de los afectados de la ola invernal, comunidades de los corregimientos de Cisneros y La Delfina, pertenecientes al distrito de Buenaventura, cerraron desde primeras horas de la mañana la doble calzada hasta Buga a la altura del viaducto Limones cerrando el paso desde y hacia el puerto con el centro del país.

“La comunidad no tiene claridad en lo que se trata en la reposición de sus viviendas y sobre la canalización del río Pepitas que afectó seriamente a la comunidad durante la temporada de lluvias. La decisión es continuar con las protestas hasta que no haya presencia del gobierno nacional” – señaló Lucila Martínez, concejal de Buenaventura.

Por este bloqueo, desde la Terminal de Transportes de Buenaventura, no se están despachando servicios de buses hacia el interior del país y el departamento a la espera de la reapertura.

En la vía Panamericana entre Buga y El Cerrito, a la altura del municipio de Guacarí comunidades afro también llevan a cabo un cierre intermitente de ambos costados de la carretera exigiendo la presencia del gobierno nacional. Comunidades aseguran que los bloqueos se realizan durante 15 minutos para habilitar el paso de vehículos.

Pliego de peticiones