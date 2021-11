YOTOCO. “Si yo le hubiera hecho caso a mi madre, quizá no me habría pasado nada de lo que me pasó”. La frase, que tiene tinte de lapidaria, es de Johany Antonio Medina Moncada, el hombre que después de 15 años decidió no guardar más silencio para convertirse en la cara visible de la campaña con la cual la alcaldía de Yotoco quiere crear conciencia sobre los riesgos que trae consigo la pólvora manejada por manos inexpertas y lo que es peor, bajo los efectos del alcohol.