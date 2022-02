“Estaba yo allí, con una amiga venezolana que también canta, en el parquecito que está ubicado frente a Bienestar Social, y un muchacho cogió mi celular, que estaba sobre la mesa y se fue. Entonces me paré y lo seguí.

Al alcanzarlo, le dije que me lo devolviera, pero el chico, que tenía acento extranjero, me dijo que dos manes en moto se lo habían quitado, lo increpé y cuando menos pensé estaba rodeado por varios tipos, les dije que no quería problemas, que me retiraba y de pronto sentí el impacto y de una me fui al suelo”.

Élmer había sido objeto de un intento de homicidio, porque uno de esos sujetos le propinó un machetazo en su cabeza. Estuvo consciente, en el suelo, cuando empezó a ver que llegaron unas personas a auxiliarlo. Uno de ellos lo distinguía y le dijo “Juan Gabriel, qué te pasó, qué te hicieron, no te vas a morir”, a lo que ‘El Romántico’ le contestó: “no te preocupés que no tengo nada”, pero en ese instante no se había dado cuenta de la magnitud de la herida hasta que se vio con las manos bañadas en sangre.

El drama

Hoy su cabeza tiene una gran cantidad de puntos, que de a poco le empiezan a sanar de manera externa, porque lo importante se verá reflejado solo a través del tiempo y la confianza en Dios, ese ser supremo de que todo lo puede, en la medida que retome nuevamente su actividad y rutina profesional.

Élmer no olvidará aquella noche en que sucedieron los nefastos acontecimientos. A él, una vez ocurrieron los hechos, lo trasladaron gravemente herido hasta el Hospital Rubén Cruz Vélez, lo cosieron, pero se necesitaba su traslado urgente a un centro asistencial de mayor complejidad. Allí empezó el drama, porque su EPS Emssanar no tenía convenio con algunas de las IPS de Tuluá y otras no contaban con los equipos que se necesitaban.

Sin ningún tipo de misericordia los agresores lo atacaron. Esta fotografía muestra la crueldad de la acción de los delincuentes.

Una vez autorizaron su traslado hasta Cali, donde iba a su suerte, en lo que se podría denominar como ‘el paseo de la muerte’, fue afortunado porque en el Hospital Universitario del Valle, le practicaron los exámenes requeridos y el jueves 20 de enero fue intervenido qui-rúrgicamente durante tres horas. Los resultados hablan por sí solos, Élmer se encuentra en buena forma y evolucionando bastante bien en Tuluá.

De los autores del hecho criminal no se tiene mayor información y las autoridades poco han adelantado sobre este caso. Podría decirse, Élmer volvió a nacer y por eso da gracias infinitas a Dios.

El estilo

Su verdadero show es emulando y cantando la música de Juan Gabriel y las baladas de los sesenta. “Yo me visto con mi propio estilo, respetando la línea de Juan Gabriel, porque los trajes de él son muy caros.

Cuando yo llego a un show, lo hago como ‘Élmer Romántico’, pero la gente empieza a llamarme Juan Gabriel y es la música que principalmente interpreto, pero si me piden canciones de Julio Iglesias, o Alejandro Fernández, también las canto.

Mis shows constan de 15 o 16 canciones y casi no le doy oportunidad al público de pedir temas; además, casi siempre las letras que me piden en su gran mayoría precisamente, son las de Juan Gabriel”, sostuvo este intérprete local, quien además nos contó que el apelativo de ‘El Romántico’, es por la forma en que se desenvuelve en el escenario. “Hago un melodrama para la mujer, porque para mí ellas son como unas diosas, les canto como si las estuviera enamorando o como si fueran parte de mi vida”.

Élmer tiene una canción grabada, autoría de Oswaldo Franco, ‘Te Atrapé’, que cuenta con más de cuatro mil visitas en YouTube, y la grabó hace unos cuatro años.