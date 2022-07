Los vecinos de la carrera 44, es decir los que están ubicados frente a La Tostonera en el barrio Villa Campestre, están solicitando que el alcalde JJ Gómez aplique con ellos su ideología de “equiparar la ciudad” pues ellos, al igual que los demás, pagan los impuestos que por cierto son bastante onerosos…Incluso, están dispuestos a que el mandatario lleve la papayera, equipo de sonido y sus animadores para que pongan la primera piedra de esta calle que se ha convertido en la vergüenza de la ciudad…¡Ojalá esta petición tenga eco!

Se le van a terminar los 4 años de mandato al alcalde JJ Gómez Aguirre y la carrera 40 no será señalizada porque no se sabe si es del departamento o del municipio. Todo parecía facilito, solo era hacer gestión, eso dijeron al principio, y los días, meses y años se fueron pasando y no hubo quién hiciera la diligencia. Añañaiii!

Con el paso de los meses la plaza cívica Batalla de Boyacá se está volviendo a llenar de consumidores de alucinógenos, de día y noche, prostitutas, en su mayoría en la tarde y en la noche, y otro tipo de elementos que la convierten en un espacio nada agradable para la gente de bien. La vigilancia es poca y no brinda la seguridad que todos esperan…¿Será muy difícil darle una pronta solución a esta inquietud?

En los medios políticos de Buga están sorprendidos con el proceder del alcalde Julián Rojas que está desconociendo las alianzas que lo llevaron al primer empleo de la ciudad. Dicen que sus amigos más cercanos, están promoviendo el nombre de Karol Martínez, quien fuera funcionaria de su gobierno, como la candidata a sucederlo. ¿Qué dirán los que estaban haciendo fila esperando el guiño del burgomaestre?…¡Ni pa´allá voy a mirar!

Con Karol Martínez, tenemos una candidata bonita, carismática, trabajadora y joven, así que pónganle cuidado que puede sorprender a los que no creen en ella…¡Plop!