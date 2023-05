Sacan la basura en los horarios que no son

Los tulueños todavía no nos acostumbramos a sacar las bolsas de la basura el día y en la hora que Veolia, la empresa encargada de la recolección de la misma, visita con su carro las zonas residenciales. Siempre se ha dicho "que la ciudad más limpia, no es la que más se barre, si no la que menos se ensucia". Solo falta preguntar ¿Será que el descontrol en la recogida de la basura es por falta de información a la comunidad?