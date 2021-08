Nadie entiende a la ciudadanía cuando exige que en varios lugares estratégicos de Tuluá no hay señales de tránsito claras, pero cuando se da cumplimiento a la petición de los quejosos, estas no se respetan y cuando las autoridades empiezan a sancionar a los infractores elevan el grito al cielo. Para muestra un botón, sobre la calle 27 entre las carreras 36 y 37 se pintaron esta semana las respectivas señales de no parquear al lado y lado de la vía, pero parece que los malos ciudadanos no conocen esta señal porque sin ninguna pena parquean sus motocicletas y vehículos encima de ellas mientras realizan sus diligencias personales.