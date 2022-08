Les cuento como me lo contaron. El pasado domingo, la Junta de Acción Comunal del barrio Siete de Agosto organizó un bingo, como casi todos los años, para conmemorar esta fecha. Por tal razón, le solicitó al Departamento de Arte y Cultura del municipio le colaborara con una carpa y el equipo de sonido… Hasta allí no hay nada extraño.

Ahora que se acerca la época preelectoral empiezan a aparecer en todos los medios periodísticos “expertos” en esos temas políticos. Hemos escuchado en Mundo 89 a Diego Fernando Cobo, con su sección El Pulso de la política, en la emisión mañanera del noticiero Mundo Noticias. Y nosotros no nos quedaremos atrás, también tendremos nuestros asuntos políticos que serán bárbaros.. No de papaya…

El ex alcalde de Buga, Fredy Libreros, quien estuvo orivado de la libertad durante dos años , concedió entrevistas exclusiva a EL TABLOIDE. No se la pierdan

Los que estábamos esperando que el dólar bajara y que sucediera lo mismo con los precios de la canasta familiar, parece que nos tocará sentarnos en la banca del parque para no cansar-nos…..¡Plop!

Y los expertos en modas, que en este país somos todos, no dejamos pasar por alto el modelo que escogió la primera dama para su aparición oficial, muy pero muy parecido al vestuario que usa el Papa. Los memes inundaron las redes sociales el lunes y todavía siguen apareciendo…. Trágame tierra!

Aseguran los líderes de este sector tulueño que la respuesta a su solicitud nunca llegó y por ello acudieron a un político que, ni corto ni perezoso, les brindó el apoyo que requerían y otras cositas más. Sin embargo, muy temprano el domingo llegaron de parte de la Alcaldía a instalar la logística. ¡Qué calor!

T remendo bonche se armó en el barrio siete de Agosto de Tuluá el pasado domingo. todo por el préstamo de una carpa y un equipo de sonido. Acá les contamos los detalles...

Ante lo ocurrido, el político no llevó lo que le habían pedido, pero sí llegó al evento a acompañar a la comunidad y hasta ayudó a cantar el bingo. Y ahí se armó troya. En cuestión de minutos, la carpa y el equipo fueron desmontados del lugar y los asistentes se quedaron a mitad de la actividad. ¡Qué falta de tacto!

¿Por qué será que tantas personas quieren ser alcalde de Tuluá? El licenciado Ever Antonio Villegas renunció al cargo de Secretario de Educación para lanzarse como candidato a la alcaldía y lo mismo hizo Lléner Borja en Infituluá. ¿Será que eso es tan bueno? Ojalá no se queden sin la soga ni la ternera; miren no más al exsenador Roosvelt Rodríguez que lo dejaron mirando pa’ l techo con el ministerio soñado… Ni pa’ allá voy a mirar.

Muy graciosa resultó la ceremonia de imposición de condecoraciones por parte del ex presidente Duque al presidente Petro. Fue super evidente el descontento y la falta de empatía entre los dos líderes. Lástima, debieron disimular un poco o recibir unas clases de actuación antes del show. ¡Añañaiiiii!

Los feligreses de la parroquia San Bartolomé en Tuluá están que no se cambian por nadie, pues hasta la semana pasada tenían que hacer grandes esfuerzos para escuchar el evangelio porque la amplificación de este sagrado lugar era perversa. El nuevo párroco se hizo a un nuevo sonido y ahora todos se sienten más santificados. ¡Buen punto!

Algunos concejales de la ASI en el Valle del Cauca están pegados del techo, pues se anuncia para los próximos días la presencia de la senadora y presidenta de ese partido, Berenice Bedoya. Según se dice, llegará descabezando a quienes en las elecciones para congreso le hicieron pistola con los dedos de los pies… y votaron por otros aspirantes.

En Tuluá los que podrían estar en esa lista son los concejales Alexánder Agudelo y Brayan Avilés, quienes no se la jugaron por el partido que los avaló…

Si la alcaldía no se pone las pilas, en pocos meses el parque Batalla de Boyacá podría verse deteriorado de nuevo, pues se observan otra vez vendedores de “chucherías”, expendio de alucinógenos además del excesivo número de bicicletas. ¡Después no digan que no se los advertí!

Por causas que ya todos conocemos, al menos en Tuluá, el huevo con arroz y papa pasó a ser una comida de privilegiados. Y ahora, por causa de la nueva Reforma Tributaria, el salchichón con pan y gaseosa, será también cosa de lujo… ¡Qué tristeza!

Según pobladores de la Urbanización Morante, en el corregimiento de La Marina, el alcalde JJ Gómez les dijo que cuando cortaran el gigantesco Samán que ocasionaba varios problemas en el parque del barrio, la administración adecuaría el terreno para la instalación de máquinas biosaludables…Pues bien, le mandan a decir al alcalde que ya no está el Samán; fue cortado con todos los permisos.

Todos tenemos derecho a trabajar. Pero por favor, propietarios de vehículos de servicio público, si contratan ciudadanos extranjeros para conducir sus taxis, asegúrense que además de la documentación, conozcan bien la ciudad y las tarifas que rigen los distintos servicios… En estos días me transportó uno que estaba más perdido que el hijo de Lindbergh. !Así no!