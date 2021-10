No faltarán los que quieran pagar una suma de dinero por un carnet de vacunación falsificado…¡Todavía está a tiempo para que le salga gratis!

Preguntas pendejas. ¿Cuándo regresará el CAI móvil de la policía al polideportivo del Gimnasio del Pacífico para mayor tranquilidad de los que asisten en horas de la noche a recrearse? ¿Cuál será la razón para que los trenes de los ingenios azucareros circulen por la Doble Calzada sin ninguna placa que los identifique? ¿Qué estará pasando en los hogares, que se ha vuelto muy común ver cómo los familiares abandonan a sus adultos mayores en las clínicas y hospitales de la región? ¿Qué tanto han incidido en el turismo los hechos violentos que han ocurrido recientemente en la media montaña de la región?, ¿los clientes estarán atemorizados? ¿Hasta cuándo seguirán los motociclistas transitando sin luz por la doble calzada Buga- Bugalagrande en horas de la noche?

Si no le gustan las mascotas en casa vaya avisando desde ya a sus hijos, familiares y amigos para que en diciembre no le regalen una y tenga que abandonarla a su suerte en cualquier carretera. Da sentimiento observar a tanto perrito en las calles buscando alimento, desorientado y durmiendo en cualquier calle…¡Es mejor ponerse colorado un rato y no pálido toda la vida!

Una de las figuras del ciclismo nacional es Luis H. Díaz, La Bala Colombiana, que nos dio muchas alegrías con sus triunfos nacionales e internacionales. Ahora, verlo enfermo y rogándole a la Nueva EPS que le programe una cita con el especialista para su enfermedad, lo cual lo tiene postrado en el lecho, da tristeza…¡No hay derecho, carajo!