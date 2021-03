Esta semana se volvió a hablar del samán de la plaza cívica Boyacá. Y como ya es costumbre los pesimistas empezaron a pronosticar que el samán se secó, que no quedó bien trasplantado, que hay que cambiarlo por otro, que se estancó, que hubo manos criminales, mejor dicho, los comentarios no eran muy halagüeños…¡Me quedé mirando para El Picacho!

Al WhatsApp de la comunidad 316 6218170 nos llegó esta inquietud. Soy una persona que todos los días utilizo el separador de la transversal 12 y he visto que poco a poco las ventas de todo tipo de productos y de comida se incrementan. Si las autoridades no las controlan a tiempo, luego se convierten en un gran problema…¡Tiene toda la razón!

Muy molestos están los usuarios del operador Claro que tienen que hacer cola a sol y agua en las fueras de las instalaciones cuando quieren hacer alguna diligencia en las oficinas de la carrera 27 y peor aún, ahora que de un momento a otro se suelta el aguacero…¿Quién los podrá ayudar?

Es que esta inquietud de los vecinos del Alvernia-Entrerríos no es nueva, y ellos no entienden cuál ha sido la excusa para no poner uno solo. Si es por plata, que digan que ellos hacen una colecta para reunir los pesitos y así evitar una tragedia que está a punto de ocurrir…¡Después no digan que no se los dije!

Si los de la Conmebol, el Ministerio de Salud y demás entidades que están a cargo de autorizar el regreso de público al estadio conocieran el Doce de Octubre y su afición hace rato ya habrían dado el visto bueno para que los seguidores de Cortuluá ya estuvieran sentados en la gradas del escenario local. Es que es fácil, un estadio con capacidad para 12 mil, espectadores y a cada partido por bueno que sea solo asisten 2 mil ,estamos sobrados…¡El distanciamiento social está asegurado!

Esta semana circuló en las redes sociales el drama de una familia que perdió su casa y sus enseres en el corregimiento de La Siria, municipio de San Pedro, como consecuencia de las fuertes lluvias que han caído en el centro del Valle esta semana. Dios quiera que la municipalidad tenga los recursos necesarios para ayudarla al mismo tiempo que a otros vecinos de la zona…¡Dormir al aire libre o de posada es muy duro. A colaborar se dijo!

Los empresarios colombianos están viendo con preocupación que las jornadas de vacunación que adelanta el gobierno nacional avanzan a paso de tortuga y con reumatismo, tanto que están dispuestos a solicitar que les vendan las vacunas para aplicarlas a sus empleados porque lo que necesitan es producir…¡Plop!

Siguen pasando gerentes de Acuavalle y ninguno de ellos ha podido encontrarle la solución a la problemática que desde años inmemoriales vienen sufriendo los habitantes del sector de Guadualejo, en el municipio de San Pedro, que carecen de agua potable. Los gerentes van, miran y se van y la solución nada.