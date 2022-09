Parece mentira que una invasión de una cancha de fútbol en Tuluá sea más importante, para los medios de comunicación y los influencers nacionales, que la celebración de los 100 años de Trujillo, en este Valle del Cauca…¡Cójame ese trompo en la uña!

Los noticieros de televisión son tan mezquinos con las informaciones positivas, que de vez en cuando producen los municipios pequeños, que solo vienen a nombrarlos cuando suceden masacres o hechos desalentadores. No desaprovechan la oportunidad para denigrar de ellos y hacerlos ver como zonas de guerra, así como ocurre con Tuluá…¡Mejor que ni nos nombren!

Los medios de comunicación de la capital solo mencionan a Tuluá cuando se presentan hechos de orden público y no más.

Trujillo celebró con bombos y platillos su centenario de fundación con la presencia de los descendientes de sus fundadores, exalcaldes, exconcejales y empleados públicos que, durante todos estos años, han pertenecido a la nómina del municipio. Todos disfrutaron de los actos programados y del buen clima que se vivió durante esta semana. Muchas emociones afloraron durante estos días…¡Trujillo qué lindo estás!

Entre las actividades programadas con motivo del Centenario de Trujillo estuvo la entrega de condecoraciones y distinciones a varias personalidades y entidades de la región. El listado fue largo, tanto que comenzó a la luz del día y terminó cuando llegaba la noche…¡Añañaiii!

Se estila que cuando se asiste a un evento donde va recibir una distinción especial, por la posición que ocupa en una empresa o es el jefe de una agremiación, la presentación personal debe ser impecable o por lo menos lucir un saco en su indumentaria. Hicieron el oso los que fueron solo con camisa…¡Añañaiii!

Qué gran diferencia entre Trujillo y Riofrío, mientras el uno tiene sus casas pintadas con figuras llamativas, el otro ni el parque es atractivo…¡Y pensar que están tan cerquita!

Y hablando de parques, el Boyacá de Tuluá, en horas de la noche y en especial de la madrugada, se ha convertido en el lugar donde los vendedores de alucinógenos, mediante varias modalidades, expenden su producto causando gran inquietud entre las personas que a esa hora van a pie para su trabajo…¿Y dónde está la policía?

Sería conveniente que la policía, encargada de la vigilancia diurna, se pusiera seria y no dejara prosperar las ventas estacionarias dentro de la plaza cívica Boyacá, pues han vuelto a aparecer poco a poco…¡Y después no digan que no se los dije!

Se especula mucho sobre la extorsión en Tuluá, pero los presuntos afectados nunca denuncian ante las autoridades y solo se limitan a quejarse a través de las redes sociales y hasta ahí llegan

Los usuarios de Claro, especialmente las entidades de salud que tienen sus sedes en el barrio Alvernia, se quejan por el irregular servicio de internet que esta entidad viene prestando en sus horas de trabajo, pues en muchas ocasiones les toca esperar mucho tiempo para que se restablezca…¡La queja no es nueva!