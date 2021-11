Las familias que tienen sus residencias en uno de los barrios más llamativos de Tuluá, como lo es Entrerríos, continúan quejándose ante las autoridades respectivas porque no atienden sus demandas para que los propietarios de los lotes no construidos los limpien periódicamente de maleza y escombros y no sirvan de escondite de los atracadores y los ladrones de residencias, los cuales los tienen azotados. El poquísimo patrullaje de la policía y la mínima seguridad que brinda la vigilancia privada, en la mayoría de los casos, es burlada por malhechores que los distraen fácilmente mientras cometen sus fechorías en el mismo sector. Queja recurrente.