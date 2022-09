Uno de los lugares de esparcimiento nocturno que llama la atención en la Villa de Céspedes es el que se ha constituido en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, donde acuden personas de todas las edades, en su mayoría jóvenes…¡Hay que cuidarlo!

Personas que asisten a estos bares, en horas de la noche, se vienen quejando porque un buen número de asistentes se dedican al consumo de alucinógenos sin respetar a los que se incomodan por este proceder que cada vez incrementa más…¡Todos salen de allí tambaleándose!

Un buen lugar para recrearse son las tabernas instaladas en el Manuel Victoria Rojas, pero allí el consumo de alucinógenos crece.

Y otra queja. A muchos de los conductores de automóviles y camionetas que llegan allí les parece que el costo de 10 mil pesos por el uso del parqueo es elevado, por ser descubierto y sin una vigilancia responsable…¡Para no matar la gallina de los huevos de oro!

Esta semana, el escritor y novelista tulueño Gardeazábal se unió a la protesta del incremento del valor del salchichón tema que, en días pasados, abordó el periodista de EL TABLOIDE y la emisora La Cariñosa, Carlos Palomino, a quien le llegaron gran cantidad de comentarios, unos a favor y otros en con-tra…¡Añañaii!

Los tulueños siguen preocupados al má-ximo por la falta de control de las autoridades de tránsito que no le prestan atención a la velocidad de las ambulancias cuando se dirigen a atender alguna emergencia, fuera o dentro de la ciudad. Los conductores de estos vehículos no respetan las señales de tránsito y literalmente quieren llevarse por delante a todo aquel que se les atraviese…¡Si no se han presentado más víctimas, es porque mi Dios es muy grande!

Después que una funcionaria del alto gobierno de Petro asistiera a una reunión oficial usando tenis, ahora varios empleados del gobierno están imitándola, pero solo están haciendo el ridículo….¡Para estar atentos!

Con la llegada de los meses que terminan en bre; septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se acabó el año. La mayoría se pone en estado navideño y de rumba.

Cada año es lo mismo. Empiezan a aparecer los “amigos”, aquellos que durante los meses anteriores ni un saludo te dan, ahora quieren que les compre una boleta para un rifa que juega en diciembre y que tiene premios adelantados y que… solo vale la bobadita de 100 mil pesos, pero los pueden pagar por cuotas…¡Qué mamera de amigos!

Esta semana se ha conocido del abuso que reciben los turistas que visitan Playa Blanca, en Cartagena, cuando al pedir la cuenta de lo consumido en uno de los kioskos que están al servicio del público, llega con sorpresa un valor elevado donde hasta la propina está incluida y es de 250 mil pesos. Aquí en Tuluá la propina que dan por el servicio, sino está anotada en la factura, no pasa de 10 pesos…¡Plop!

Se conoció esta semana que un grupo de mujeres emprendedoras realizará, a mediados del mes de octubre, el Festival Regional de la Empanada en Tuluá. La idea es convocar a todas la fritangueras de la región para que expongan este producto tan apetecido…¡Vayan preparándose, pues!