Esta semana que está a punto de terminar, para algunos, el tema de conversación y de mofa ha sido la respuesta que le dio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estructurador de la Reforma Tributaria que estudia el Congreso, a la periodista Vicky Dávila, donde manifestó que “una docena de huevos costaba 1.800 pesos”…¡Plop!

Pero los que más se han burlado por el desconocimiento de los valores de la canasta familiar de Carrasquilla, han sido los hombres…¡Añañaiii!

Y me parece injusto, porque a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, desconocemos cuánto vale una libra de arroz, de sal, o azúcar, pero lo bueno, es que no somos ministros…¡Que levante la mano el que sepa!

Pero eso sí, si nos preguntan cuánto cuesta una caneca, una botella o una garrafa de Blanco del Valle, sabemos cuánto vale en la tienda de la esquina, en la licorera o en el supermercado… ¡Así que dejen de joder con Carrasquilla, pues!

Tratando de salir de la pandemia, el pasado martes la naturaleza nos llamó la atención con un violento aguacero, acompañado de un tremendo ventarrón, que azotó varios sectores de Tuluá, tanto que varios árboles se vinieron al piso obstaculizando las vías y, algunos barrios se quedaron sin energía por la caída de los postes. Un buen número de familias tuvieron que amanecer en casas de sus amigos…¡Noche para olvidar!

Nuevamente quedó al descubierto que en la Villa de Cespedes no existe una política ambiental para sembrar los árboles en los separadores de las vías, como es el caso de la transversal 12, donde varios de ellos se cayeron la noche del martes, porque sus raíces no tenían el anclaje suficiente para sostenerse…¡Y lo grave del cuento, es que todavía quedan varios en las mismas condiciones y las ventiscas no paran!

Sería muy oportuno revisar todas esas terrazas que se construyen en las casas de dos y tres pisos, a veces rudimentariamente, porque el martes, con el fuerte viento, una de ellas cayó sobre la casa del vecino causándole daños materiales. Gracias a Dios no hubo lesionados.