La comunidad del barrio La Honda de Buga está bien disgustada con el exconcejal Valentín Vivas quien puso en el frente de la capilla católica una placa donde se dice que el fue el gestor de la construcción de esta obra y los vecinos alegan que no es así y lo invitan a que retire el auto homenaje…¿Tendrán razón los vecinos?

A propósito, los que no han encontrado trabajo hasta ahora, tendrán la oportunidad de hacerlo en la Agencia Pública de Empleo del Sena que funcionará en la 9 Feria Agro Industrial de Tuluá, evento que se cumplirá los días 28, 29 y 30 de octubre en las instalaciones del coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas…¡Empleo sí hay, solo hay que buscarlo!

Denny Osorio, gerente de Infituluá, se extrañó que los ganaderos de la alta montaña no estaban entre los invitados a la Feria Agro Industrial. Se olvidó el funcionario que las carreteras por la lluvia están en muy mal estado y la seguridad no es la mejor. A lo mejor para la 10a. edición del certamen estarán presentes…¡Crucemos los dedos!

El pasado miércoles en Rueda de Prensa la Cámara de Comercio de Tuluá presentó la 9 Feria Agro Industrial que se desarrollará durante los días 28, 29 y 30 de octubre en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas con una serie de actividades que presagia un éxito total. No deje de asistir que la entrada es gratis, como nos gusta a los tulueños…¡Allá nos encontramos!

Desde ayer viernes y hasta el lunes festivo, el corregimiento Zanjón de Piedras, en el municipio de Andalucía, celebrará sus tradicionales fiestas donde habrá desfile artístico, recreación, juegos y mucha rumba…¡Para no perdérselas, por ningún motivo!

Fue tal el tremendo despelote que se armó en el CAI de Aguaclara que la policía tuvo que desplazar a un buen número de sus efectivos para controlar el desorden y, claro, la ciudad se quedó sin vigilancia porque el pie de fuerza no es el que la Villa de Céspedes necesita…¡Tras de gordo, hinchado y con paperas!

Preguntas pendejas

Preguntas pendejas. ¿La pelea de los detenidos en el CAI del corregimiento de Aguaclara será el presagio de algo peor?

¿Será que ahora Infituluá hará realidad el proyecto de construir las tres torres en el lote ubicado en la carrera 28 entre calles 28 y 29, espacio que hoy es usado por los vecinos y los recicladores para botar escombros y basuras de día y de noche?

¿Será que si el congreso aprueba el uso legal de la marihuana, los beneficiados marcharán para protestar y exigir que le bajen el precio?

¿Qué estará pasando con los coteros de Tuluá que, en menos de 24 horas, hirieron a uno y otro fue asesinado en la galería central?

¿Si vio el video del congresista colombiano que manifestó que lleva 25 años fumando marihuana, usted cree al verlo, que le no le ha pasado nada?

¿Será que los bajones de energía que se presentan de manera continua en varios sectores de la ciudad, en especial en Ciudad Campestre, se debe al anuncio de las bajas en la tarifa?.

¿Llevo 70 años adicto a la empanada, será que me hará daño a la salud?

Mañana domingo juega Cortuluá de local enfrentando al Deportes Tolima en el estadio Doce de Octubre a las 2:00 de la tarde, pero el encuentro será a puerta cerrada….¡Añañaiii!

Y el partido será sin público debido al mal comportamiento de la hinchada del Tolima que, a su regreso del encuentro con Pasto la semana pasada, se tomaron el peaje de El Cerrito. Unos dicen que lo robaron y otros que solo fueron a saludar a la taquillera…¡Plop!

Las caravanas y los piques de motociclistas se han convertido en algo normal en las noches tulueñas, tanto que nadie puede atreverse a caminar por las calles sin ser atropellado.

Los eruditos del fútbol ya no le dan posibilidad al cuadro de Fernando Velasco para continuar en el 2023 en la primera división del fútbol colombiano y volveremos a padecer en la B…¡Ojalá que se equivoquen!

Dicen que se volvió toda una odisea cruzar el puente peatonal que la gobernación del Valle construyó en la llamada Alameda del Río. Los que madrugan a caminar ya no lo hacen, pues los habitantes de la calle lo han convertido en baño público y el olorcito no se lo aguanta, es nadie…¡Ni me vuelvan a invitar!

Ojo, si los están llamando telefónicamente para exigirle dinero, no dude en contactar al 165 que es el número del Gaula de la Policía para que lo orienten al respecto. A varias personas las están llamando desde las cárceles, así que no dude en denunciarlos…¡Ya varios extorsionistas han caído en manos de la Ley!

Siguen los piques y las caravanas los jueves en Tuluá. Esta semana inauguraron al nuevo secretario de gobierno, Jhon Freddy López Cardona, y lo recibieron con un monumental desfile que recorrió como de costumbre la Paso Ancho del Alvernia y terminaron dándole giros a la pista de patinaje del Parque de la Familia…¡Ya le cogieron el lado flaco a los de tránsito!

Si la cantidad de motociclistas que acuden a los piques y caravanas en Tuluá hubieran asistido a la convocatoria que se realizó para protestar por el precio de la gasolina y el valor del SOAT, otro gallo habría cantado…¡Añañaiii!