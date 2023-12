En el Corazón del Valle, lamentablemente, los equinos están convertidos en recuperadores ambientales ante la proliferación de puntos críticos, en los que vecinos dejan tiradas las bolsas de la basura sin tener consideración por sus semejantes y sin pensar en la mala impresión que dejan entre las personas que transitan por el lugar. Esta fotografía que nos envió un lector, muestra cómo una pareja de caballos destruye las bolsas de basura que los empleados de los negocios vecinos depositan en días que no pasa el carro recolector por la carrera 40, esquina de la calle 25, lugar que ya hemos denunciado en esta sección y los responsables parece ser que no saben leer o su espiritu cívico y amor por la ciudad dejan mucho qué desear. ¿Será que no existe en este hermoso municipio la policía ambiental?