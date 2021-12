No se sabe qué pasó con la iluminación de la plaza cívica Boyacá y de la iglesia San Bartolomé, que se quedaron a oscuras cuando sus luces eran un atractivo para propios y extraños…¡Otra vez será!

La segunda, fue el alumbrado del 7 de diciembre. Aunque no fue masivo, en varios puntos de la ciudad se vio la colaboración y solidaridad de los vecinos para mostrar algo diferente, pues en los recientes años, Vélez y la pandemia habían acabado con esta tradición de los tulueños. Regresaron los trancones y fue masiva la concurrencia en muchos sectores de la ciudad..¡ En buena hora!

El recibimiento de Cortuluá nos recordó a la emoción que sintieron los tulueños cuando el equipo subió por primera vez a la A. Máquina de bomberos, motociclistas, ciclistas que los acompañaron desde el peaje de Betania hasta la sede del equipo, donde hubo un desfile artístico y el reconocimiento a los jugadores que como guerreros lograron el ascenso a la Liga BetPlay…¡Recuerdos que no se olvidan!

Preguntas pendejas. ¿Cuándo será que los motociclistas tulueños respetarán las normas de tránsito y por lo menos no se pasen los semáforos en rojo?

Las personas que no son de Tuluá se sorprenden cuando transitan por la calle 25, en el occidente tulueño y ven cómo niños manipulan pólvora sin ningún control a la vista de los adultos y en ausencia de las autoridades…¡Añañaiii!

A pesar de las sugerencias que por todos lo medios se le ha realizado a la ciudadanía sobre el no uso de la pólvora, hubo dos quemados en Tuluá en esta celebración. Un niño y un adulto se pasaron por alto las recomendaciones y terminaron en el hospital. Esperamos que este número fatídico de quemados en la región no aumente en lo que resta del mes…¡Crucemos los dedos!

Pero eso no es nada. Niños que van de parrilleros con una culebra explosiva alrededor del cuello, mientras que su padre conduce tranquilamente… ¡Ese es otro espectáculo de terror!

En las redes sociales se escandalizan porque en el barrio Farfán, a plena luz del día, se vende la pólvora en todas sus modalidades; petacas, culebras, volcanes, cohetes y demás…¡Una tradición peligrosa!

Todo parece indicar que la definición del título del Torneo BetPlay será en el 2022, hasta que no resuelvan el lío de Llaneros, que está en el ojo del huracán…¡Plop!

Parece mentira, pero la más contenta con la apertura del puente de Guayabal que une a Zarzal y Roldanillo es la alcaldesa de la tierra que endulza a Colombia, María Teresa Rendón, quién en su discurso comentó “ahora mi esposo no tendrá la excusa de llegar tarde a casa por la vuelta que tenía que dar por el puente cerrado”…¡Añañaiii!

No hay derecho que algunos comerciantes de Tuluá no hayan aprovechado el último Día sin Iva, el pasado 3 de diciembre, para incrementar sus ventas y se inventaron un montón de excusas para no darle el 19% de descuento a sus clientes…¡Y después se quejan que las ventas están malas!

He aquí algunas excusas: “No tenemos línea, las prendas no tienen descuento, el 19% de descuento ya está incluido en el tiquete de compra…” otros incrementaron los precios por encima del 19%, y otros cuentos más…¡Alejaron a más de un cliente y recuperarlo será más difícil!

Más de 40 árboles de navidad se inscribieron en el concurso Mi Árbol de Navidad que realiza EL TABLOIDE con el patrocinio de la Alcaldía de Tuluá y el apoyo de Mundo 89. La próxima semana el jurado calificador empezará a visitar a los concursantes…¡Estén pendientes!.