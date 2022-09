Los tulueños y bugueños esperan que no sea solo una promesa que aquí, en el centro del Valle del Cauca, se instale una de las 63 Unidades de Mando Unificado que se requiere en los 63 municipios más azotados por la violencia…¡Ver para creer!

Es por eso que a este puente de la calle 25 hay que ponerle un aviso donde determine qué altura máxima debe tener el vehículo que por allí quiera pasar, de lo contrario se quedará atareado como varias veces lo hemos visto…¡Para que no siga pasando!

Los tiempos cambian, y es por eso que cuando se construyó el bajo nivel que conecta el barrio Las Delicias con el centro de la ciudad, la altura del puente era suficiente porque a los vehículos de carga no le adaptaban elementos en su techo para tener más capacidad de transporte…¡Plop!

Quienes se movilizan por toda la ciudad observan que la violación de las normas de tránsito es igual o se incrementa en mayor proporción en los barrios populares, donde no se ve ninguna autoridad encargada de hacer cumplir con las leyes… ¡Así es muy difícil!

Pero, los que no conocen la existencia de estos reduc-tores en la vía, especialmente los motociclistas, han sufrido caídas bastante peligrosas por la falta de avisos llamativos previos a estos resal-tos… ¡Para tener en cuenta!

Preguntas pendejas

¿Qué pasó con la licitación para realizar la señalización de La 40, frente a la clínica Mariángel, y así poder desmontar el puente elevado que está corroído?

¿Si tiene mascota, ya compró la palita y la bolsita para no incomodar a sus vecinos?

¿Será que los militantes del Partido Verde son puro bla bla bla o tienen alguna vinculación activa con algunos de los hogares que trabajan con los animales sin dueño?

¿Qué pasaría que la acostumbrada rueda de prensa, que se realizaba en el comando de la Policía de Tuluá cada semana, la suspendieron cuando llegó el nuevo comandante?

¿El Gaula de la policía o militar le parará bolas a la viejita que vende arepas en la esquina de su casa, y que quiere denunciar que la están extorsio-nando con una cuota de 50 mil pesos mensuales, o se harán los locos?

Preocupa que en las discotecas y en los bares tulueños abunden en las horas nocturas un buen número de menores de edad, los cuales se escudan en documentos falsos cuando las autoridades de policía realizan los operativos acostumbrados en ese tipo de establecimientos que son, únicamente, para personas mayores de edad. Esta situación no es nueva, pero persiste…¿Quién lo creyera?

Y ahora a los jóvenes, con la tecnología a la mano, les resulta más fácil adulterar la cédula para poderse ir a rumbear los fines de semana. Pero ojo, si son descubiertos se les abre proceso a los padres de familia y se les impone sanciones al igual que al establecimiento nocturno donde son descubiertos…¡Aun-que son muy pocos los que pasan por ese trance!

Los vecinos y transeúntes de la calle 25, desde la carrera 15 hacia el occidente de la ciudad, se han vuelto a quejar por la ocupación del espacio público por parte de los comerciantes, que sin ponerse colorados, ponen parte de su mercancía sobre los amplios andenes para ser exhibidos, dejándole poco espacio a los peatones que, en varias ocasiones, tienen que bajarse a la calle para llegar a su destino…¡La patrulla del espacio público parece que dejó de trabajar hace rato!

La ocupación de los andenes de la calle 25 que fueron remodelados para bienestar de los ciudadanos del occidente tulueños, han sido de nuevo ocupados por los comerciantes de la zona

Pero otra queja que se repite, es el descargue de mercancía de pesados camiones en horas de la mañana en las ferreterías ubicadas en la calle 25, antes de la carrera 20, donde se forman tremendos trancones, a pesar de la holgura de la vía…¿Quién le pondrá orden a esta petición?

Vámonos preparando para celebrar el centenario del municipio de Trujillo. La programación será para todos los gustos, partiendo de la cabalgata, desfile artístico, gastronómico y para admirar el embellecimiento de las casa del sector de La Cuchilla por parte de los clubes rotarios de Cali San Fernando y Tuluá El Lago… ¡A quebrar la alcancía, pues!

Los tulueños que viven quejándose que el costo de la vida sube todos los días y en especial los productos de la canasta familiar es que nunca han ido a almorzar a “mesa larga” del pabellón de carnes, donde los precios están al alcance de todos los bolsillos y la sazón no la consigue en ninguna par-te…¡Después no digan que no se los dije!

Y como hoy estamos resaltando la cocina criolla, queremos destacar la mazamorra del restaurante y pizzería Los Helechos, que está ubicada al frente del parque del municipio de Trujillo. Si la encuentra mejor, hágamelo saber para ir a probarla…¡Aña-ñaiii!