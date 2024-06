Sin embargo, en la ceremonia y celebración en casa, después de la invasión de varios hinchas, se dio el robo de una medalla que otorgó la Alcaldía de Bucaramanga a los jugadores.

La víctima del hurto fue el defensor Carlos Henao, que mientras estaba atendiendo a los periodistas y era rodeado por varios aficionados, sintió que la presea cayó de su cuello y solo encontró el cordón que la sostenía cuando la buscó en el suelo del estadio Américo Montanini. Pues el momento del robo quedó registrado en varios videos y en redes sociales se viralizaron las imágenes del responsable, que fue identificado como Sebastián Luna y relacionado con la ‘barra brava’ del equipo.

Con el pasar de las horas y antes las denuncias de quienes reconocieron al hombre de 30 años, fue la propia madre de Luna la que devolvió la medalla a la Policía y entregó a su hijo para que respondiera por sus actos. Además, por una foto que él mismo publicó en sus redes y perfiles, fue más fácil establecer su culpabilidad en el ilícito.

Según este video que circula en redes, en medio de la celebración le robaron una medalla a uno de los jugadores del Atlético Bucaramanga, parece ser una condecoración que les entregaron. pic.twitter.com/tITrzZdgsG — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) June 17, 2024 EL ES SEBASTIAN LUNA.

De GIRON, por el carrizal campestre

Quien se llevó la Medalla del jugador del atlético Bucaramanga pic.twitter.com/dN7AE4zrIx — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) June 17, 2024

Disculpas por robo de la medalla de Carlos Henao durante celebración del Bucaramanga

Después de todo el revuelo y el escándalo que se difundió en redes y medios, se informó desde la familia del señalado que estaban llegando amenazas y mensajes en contra de ellos. Y para bajar un poco los ánimos, el señor Orlando Luna habló en varios medios para ofrecer disculpas y dar la cara ante lo ocurrido: “Es lamentable lo que pasó. Es una euforia, en 75 años el equipo nunca quedaba campeón y, desafortunadamente, mi hijo se tomó sus tragos y le quitó la medalla al jugador Henao. Yo estoy pidiendo disculpas porque las redes sociales se están viniendo encima. Para uno es duro… Él es hincha del Bucaramanga, de toda la vida, pero lo que le pasó, le puede pasar a cualquiera”.

A pesar de que justificó que su hijo cometiera el hurto por temas de alcohol y emoción, el padre del aficionado hizo un llamado para que no lo atacaran o le hicieran daño, en declaraciones a Caracol Radio:

Pido disculpas, que me perdonen, que no vayan a tener represalias con mi hijo. Ya lo soltaron y él tiene que pedir disculpas. Lo trataron muy mal, de ladrón… La mamá le pidió la medalla y fueron a entregarla y él se entregó… Que la hinchada no tenga represalias porque están diciendo que van a hacerlo

Para finalizar su mensaje, el papá de Santiago Luna aceptó que su hijo tenía recursos para viajes para acompañar al Bucaramanga a otras ciudades y contó que estuvo en la final de la Liga en condición de visitantes: “Fueron 3 días tomando, fue hasta Bogotá”.

Un par de días después de lo ocurrido con la medalla de Carlos Henao, la devolución de la misma y la entrega a las autoridades, se publicó un video del culpable y se mostró arrepentido. Sin embargo, llamó la atención fue que el mismo integrante de la barra ‘Fortaleza Leoparda Sur’ justificó su comportamiento por la emoción del título y sus disculpas nunca fueron dirigidas al jugador que sufrió el robo:

Pedir disculpas a toda Colombia, a toda la hinchada fiel del Bucaramanga, a mi equipo, a mi club. A todo mi parche ‘Girón’, a mi barra ‘Fortaleza leoparda’ y, en especial, a mi familia

Que me disculpen por lo mal que actué. A veces uno se deja llevar de la euforia, del sentimiento, pero toca asumir los errores. A mi mamita, que me perdone, por absolutamente todo. Dios los bendiga” #Atentos | Disculpas públicas de Sebastián Luna, el hombre que le hurtó la medalla al jugador del Atlético Bucaramanga, Carlos Henao. pic.twitter.com/ymlBVXj2kR — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 19, 2024

Y en el mismo video apareció el humorista José Ordóñez, que es reconocido hincha del Bucaramanga y se convirtió en uno de los personajes más mencionados en el marco del título por sus constantes menciones al club en sus actuaciones y escenas. Ordóñez manifestó que hay un acuerdo entre él, el culpable del robo y la Alcaldía de Bucaramanga, para llevar a cabo un tratamiento: “Nos hemos propuesto, con Sebastián, ayudarle en todo el proceso de la comprensión de lo que ha hecho, ayudarlo a entender lo que ha sucedido, de sus promesas hacia adelante para la no repetición… Hemos orado y le hemos dado todas las herramientas para que este proceso salga adelante”.

Se debe recordar que el humorista es muy apegado a la fe, por eso ha hablado de un proceso y programa de resocialización y ayuda para manejar el alcoholismo de Santiago Luna, que fue una de las justificaciones que dio el señor Orlando Luna sobre su hijo de 30 años. Aunque se esperaba que el aficionado se encargara de entregar la presea en manos de Carlos Henao, no hubo tal acto de reconocimiento y fueron los agentes de la Policía los que se la devolvieron al central campeón de la Liga Betplay 1-2024.

#Santander | La policía metropolitana devolvió la medalla de condecoración que le hurtaron al jugador del Atlético Bucaramanga, Carlos Henao. pic.twitter.com/lIYAHoY5QY — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 19, 2024

El acto de ofrecer disculpas no ha sido tomado con tanta tranquilidad por la ciudadanía, ya que esperan que el ladrón de la medalla, plenamente identificado, pague lo que indica la ley y que no vuelva a entrar a los estadios. Esto no se ha contemplado, por ahora, por lo que hay protestas en las redes de las autoridades y eso opaca la primera estrella de los ‘Bucaros’.