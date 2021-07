Con dolor en el alma, Camilo relata que la vacuna ha sido un agente de separación y disputas en su familia debido a que todos son cristianos evangélicos menos él, y que –infortunadamente– son seguidores de un pastor antivacunas y anticiencia que los tiene engañados.

“El problema no solo era con mi mamá, mis hermanas también están en el mismo tema de rechazar la vacuna porque todas siguen a ese pastor”, señala.

El pastor a quien se le señala de ser una mala influencia lidera una iglesia cristiana en el Eje Cafetero. Esta iglesia se inició como algo pequeño hace varios años y sus seguidores eran pocos y solo en esa ciudad. Sin embargo, durante la pandemia los servicios de este pastor empezaron a ser virtuales y así empezó a ganar reconocimiento en varias ciudades del país como Bucaramanga, Cali, Barrancabermeja y Villavicencio.

Carmen De las salas, teóloga de la Universidad Santo Tomás, explica que estos líderes religiosos tienen mucha influencia sobre sus seguidores, a tal punto que los pueden manipular para obtener cosas de ellos o hacerlos actuar de una determinada manera utilizando su mensaje de miedo sobre el diablo.

Exactamente esto ocurrió con la mamá de Camilo, a quien no le llegaron los argumentos y presiones para recibir la vacuna y decidió creer más en su pastor.

“Yo le decía: ‘mamá, si no se vacuna no la dejan viajar, porque en los aeropuertos están pidiendo el carnet de vacunación’. Eso era mentira, pero eran las presiones a las que llegué con ella porque no quería entender ningún argumento de salud. Pero tampoco sirvió y no se quiso vacunar”, relata el afectado.

La mujer, de casi 90 años, aunque le creyó a su hijo lo del aeropuerto, se mantuvo firme en no recibir la vacuna, pero a finales de junio contrajo el virus y luego falleció en una UCI.

Esta dolorosa pérdida pudo haber marcado un antes y un después en el rechazo al biológico por parte de la familia de Camilo, pero no.

“Pese a que mi mamá murió y una de mis hermanas se contagió, mi familia sigue creyendo en el mensaje del pastor y aseguran que la vacuna es del diablo y que solo Dios los puede curar”, concluye.

*Nombre cambiado por seguridad

Tomada de EL TIEMPO