PROGRAMACIÓN

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE

2:00 p.m. Bienvenida de Trujillenses, Colonias y turistas

2:30 p.m. Chirimía Casa de la Cultura José Oliver Rodríguez

2:45 p.m. Circuito Centenario, “100 años de un pueblo”. Exposición Teatro General Santander

3:30 p.m. Banda Luis Mario Lopeda, UCEVA

4:20 p.m. Presentación de los grupos de danzas Corazón y vida, Adulto Mayor de Riofrío y Moderno Alix Marín

5:30 p.m. Sinfónica Casa de la Cultura José Oliver Rodríguez

7:00 p.m. Turrones y Caramelos

7:30 p.m. Jhon Jairo Osorio y su show de Tango y Milonga

8:00 p.m. Grupo Musical Los Ideales

9:00 p.m. Show de la Bruja Diocelina

10:00 p.m. Bryan Urquijo

10:30 p.m. Los Visconti

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

5:00 a.m. Alborada

8:30 a.m. Desfile de comparsas y bandas marciales

2:00 p.m. Exposición del libro “Reflexiones e iniciativas de vida”, escrito por el ex-vicepresidente Dr. Angelino Garzón. Cafetal Parrilla Bar

2:00 p.m. Circuito Centenario, “100 años de un pueblo”. Exposición Teatro General Santander

3:00 p.m. Eucaristía, Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

4:00 p.m. ACTO OFICIAL DE CONMEMORACIÓN: CENTENARIO TRUJILLO

7:30 p.m. Suley Toro, Artista local

8:00 p.m. Luis Felipe González, presentación artística

9:30 p.m. Super Concierto con Jorge Celedón

11:00 p.m. Alejandro Zapata, artista Local

11:15 p.m. Gran concierto con Luis Alberto Posada

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

8:00 a.m. Día del Campesino

8:30 a.m. Recibimiento de los campesinos

9:00 a.m. Presentación Asotrujiaguas

9:20 a.m. Hernán Lugo, artista local

10:00 a.m. Concursos Tradicionales

10:30 a.m. Show de Trovadores

11:00 p.m. Entrega de Reconocimientos

11:40 p.m. Hermanitas López

12:00 m. Almuerzo Campesino

12:30 m. Los Relicarios

2:00 p.m. Las Estrellitas de Medellín

3:00 p.m. Luis Alberto Zamora, El popular del Valle

3:45 p.m. Maryluz Gómez, La Dama de la Canción

6:30 p.m. Eucaristía Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

7:30 p.m. Noche Romántica

8:30 p.m. Estrella Acevedo, Artista Local

9:00 p.m. Grupo Kábala, Yo me llamo Pimpinela

10:00 p.m. Concierto con Terrícolas de Venezuela

12:00 a.m. Rapsoda Retro band

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

8:00 a.m. Juegos Tradicionales con Instituciones Educativas, Evento del Concejo Municipal

9:00 a.m. Muestra Académica y Empresarial de las Instituciones Educativas y Concejo de Juventudes

9:30 a.m. Resguardo Kipara, Grupo de danzas

10:00 a.m. Café y Sabor, Grupo de danzas

10:30 a.m. Presentaciones Artísticas de Docentes del municipio.

11:00 p.m. Presentaciones Artísticas: Instituciones Educativas y Casa de

la Cultura José Oliver Rodríguez

2:00 p.m. Cabalgata Infantil. Salida del Hospital y llegada a Tarima Principal

2:30 p.m. Remate Cabalgata Infantil con Show de Payachiquis

1:30 p.m. Huellas de Vida, Grupo musical juvenil

6:30 p.m. Eucaristía, Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

7:00 p.m. Noche Joven

7:45 p.m. Los Trujillo FBS, Artista Local

8:00 p.m. Los Infinitos Yeiton y Yery, artista local

8:30 p.m. EPK Rap Criollo

9:00 p.m. El Santo Remedio, artista local

10:00 p.m. Super Concierto de Andy Rivera

11:00 p.m. Karen Mendoza, show de reguetón

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

8:00 a.m. Mercado Campesino

10:45 a.m. Rubén Darío Medina, Artista Local

11:00 a.m. Los Alteños del Valle, Artista Local

11:15 a.m. Joaquín Emilio Correa, Artista Local

11:30 a.m. Gilberto Obando, Artista Local

3:00 p.m. Gran cabalgata Centenario. Salida y llegada: Urbanización Mónaco

7:30 p.m. Presentación de los artistas locales Álvaro Hortúa, Son Popular, Edward Morales y su Grupo de Música Popular, Javier Andrés Hoyos, Faisuly León, Yo me llamo Francy; Ximena García y Jhon Jairo Henao.

10:30 p.m. Super Concierto del Charrito Negro

12:30 p.m. Súper Concierto de Willy García

2:30 a.m. Los Hermanos Medina

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

7:00 a.m. Ruta 4*4

10:00 a.m. Circuito Centenario, “100 años de un pueblo”. Exposición Teatro General Santander

1:00 p.m. Desfile de Jeepaos y Autos clásicos antiguos

1:00 p.m. Tarde Recreativa para la Familia y la Niñez

1:30 p.m. Orquesta Son de Trébol Ejército Nacional

2:00 p.m. Xtreme Dance. Grupo de Baile Urbano (UCEVA)

2:30 p.m. Ritmo Latino. Grupo de Baile (UCEVA)

3:00 p.m. Premiación de Jeepao

3:30 p.m. Heidy Díaz, Artista Local

3:45 p.m. Irreverencia, Show Cómico Musical

5:00 p.m. Los Cantores de Chipuco