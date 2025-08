Con esta decisión, la orden de detención domiciliaria por 12 años queda vigente mientras avanza el proceso.

El abogado defensor, Jaime Granados, había radicado una tutela de 91 páginas argumentando que la jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Heredia, no contaba con los fundamentos suficientes para imponer la medida. No obstante, el Tribunal determinó que la petición no cumplía con los requisitos para frenar de forma inmediata la ejecución de la captura.

Aunque la Sala aún revisará el recurso de tutela en su totalidad, aclaró que esta decisión no anticipa el fallo definitivo sobre la libertad del expresidente, condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.