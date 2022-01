Fernando Ruiz, jefe de esa cartera, aseguró que, las decisiones se tomaron luego de dos días de análisis y de discusión con expertos. “Durante los dos días pasados hemos venido revisando la evidencia científica respecto a las condiciones diferenciales de ómicron frente a las otras variantes que hemos tenido en el pasado y bajo esa consideración, con base en esa evidencia, se ha tomado la decisión de modificar los lineamientos que veníamos trayendo para el manejo del coronavirus en Colombia”, aseguró.

Frente al aislamiento Ruiz indicó que éste ya no será de 10 y de 14 días para las personas sintomáticas. Independientemente del estado de vacunación, cualquier persona deberá aislarse durante 7 días a partir del primer síntoma.

Lo más importante, recalcó el ministro, es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión.

Respecto a la toma de pruebas, aseguró que ya no será necesario, especialmente si se trata de personas jóvenes, realizarse una prueba para detectar el coronavirus. ¿La razón? “La sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de la presencia de una infección por la variante ómicron y, por ende, podrá realizarse el diagnóstico con criterios clínicos con nexo epidemiológico”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Salud.

Por otra parte, las personas mayores de 60 años, personas sintomáticas con comorbilidades o menores de tres años, “deben consultar a su EPS o a su IPS de referencia para que se les haga el respectivo seguimiento, de acuerdo con el criterio médico”. Si es el caso, deberán realizarle al paciente los exámenes que sean necesarios para darle un estricto seguimiento.

¿Qué deben hacer las personas asintomáticas que hayan tenido un contacto estrecho con alguien con covid-19? Quienes hagan parte de este grupo, explica el Minsalud, no estarán obligados a hacer aislamiento preventivo, siempre y cuando estén completamente vacunados. Aunque, claro, “deberán extremar las medidas básicas de bioseguridad como el uso del tapabocas y evitar visitar a personas vulnerables”.

En síntesis, dijo, “quienes sean contactos estrechos de las personas que tuvieron sintomatología, son familia, viven en la misma vivienda, o han estado en contacto estrecho, pero no tienen síntomas, no tienen necesidad, primero, ni de tomarse la prueba ni de hacer aislamiento si tienen el esquema completo, aunque tienen que estar atentos a su evolución”.

“Por el contrario, si estas personas que fueron contacto estrecho no tienen esquema completo o no han sido vacunadas, deben inmediatamente guardar aislamiento preventivo de siete días, para evitar ser fuente de contagio para las demás personas”, explicó Ruiz.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Según el Ministerio de Salud, esas nuevas decisiones se tomaron por varias razones. La primera es porque ya hay una alta circulación de ómicron en el país: cerca del 70% de los casos de covid-19 reportados en los últimos días son de esta variante.

Además, la protección con la que hoy cuenta la población colombiana es muy diferente a la de hace meses. La vacunación ha avanzado poco a poco. Cerca del 77% de los colombianos cuenta con una dosis. En total, se han aplicado 65.563.271, aunque solo 28.741.288 personas tienen el esquema completo.

Sin embargo, sí hay un alto porcentaje de la población que se ha infectado previamente, lo cual “hace que posea inmunidad híbrida que sabemos provee una mayor protección frente al virus”, dijo Ruiz.