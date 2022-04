Iván Duque madrugó para hacer anuncios importantes sobre los cambios que habrá en Colombia en cuanto a medidas preventivas de la pandemia se refiere.

La medida se podrá implementar desde este domingo en los municipios del país que ya tienen, como mínimo, al 70 % de sus habitantes vacunados con dos dosis y al 40 % con dosis de refuerzo. En realidad, gran parte de los municipios colombianos ya cuentan con ese requisito.

Por otra parte, Duque hizo claridad en que todavía se exigirá el uso del tapabocas en los siguientes lugares: los establecimientos que prestan servicios de salud, los geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instituciones educativas.

https://twitter.com/i/broadcasts/1ypKdEmAdmvGW

El mandatario detalló que en las próximas horas el Ministerio de Salud publicará el listado de los municipios que ya cumplen con las condiciones requeridas para retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados.

Duque también hizo referencia a lo que el país les pedirá a las personas que entran al país desde el extranjero. Lo primero es que los viajeros que estén con esquema completo de vacunación no deberán preocuparse por cumplir con algún requisito para ingresar a Colombia. Por su parte, quienes solo tienen una dosis o no se han vacunada, deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 no mayor a 72 horas.

El presidente también confirmó que desde el primero de mayo ya no se exigirá el carné de vacunación en la entrada de eventos masivos, sean públicos o privados. También se eliminará la solicitud del carné de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos, entre otros.

Por último, el mandatario anunció que la emergencia sanitaria se amplia por dos meses más, hasta el 30 de junio.

Este es, en video, todo el pronunciamiento de Duque sobre las medidas que se eliminan en el país desde el primero de mayo: