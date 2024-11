La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación contra el senador Iván Name, ex presidente del Congreso, debido a su presunta implicación en un esquema de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la investigación, Name habría utilizado recursos de la UNGRD para financiar la campaña política de su hija, María Clara Name, quien aspiraba al Concejo de Bogotá, así como para apoyar a otros funcionarios en diversas regiones.

Las acusaciones señalan que el senador habría destinado fondos de la UNGRD no solo a la campaña de su hija, sino también a las campañas del alcalde de Montelíbano, Gabriel Alberto Calle Demoya, y la candidatura de Gabriel Enrique Calle Aguas para la Gobernación de Córdoba.

Según el magistrado Francisco Javier Farfán, en septiembre de 2023 se habría dado una concertación entre varios altos funcionarios para apropiarse de fondos públicos de la UNGRD. Entre los implicados figuran Carlos Ramón González Merchán, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia; Luis Fernando Velasco Chaves, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.

También estarían involucrados Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, director y subdirector de la UNGRD en ese momento, quienes habrían participado en el presunto deseo de recursos con el fin de sobornar a congresistas para que apoyaran ciertas reformas propuestas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. .

La Corte Suprema detalló que tanto Name como Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, habrían recibido millonarias sumas en efectivo como parte de este esquema. Se calcula que Nombre recibió 3.000 millones de pesos, mientras que Calle habría obtenido 1.000 millones.