Los inconvenientes empezaron a ser reportados por los usuarios hacia las 10:15 a.m., hora de Colombia, según el portal Downdetector, pero fue después de las 10:40 a.m. que las fallas se hicieron masivas.

“Somos conscientes de que algunas personas están presentando problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad tan pronto como sea posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente”, escribió Andy Stone, el director de comunicaciones de Facebook, vía Twitter.

El mensaje ha sido replicado, con leves modificaciones, en las cuentas oficiales de WhatsApp y Facebook; además, en la cuenta de comunicaciones de Instagram también se hizo referencia a los inconvenientes, sin especificar las causas ni el tiempo que pueden tardar en restablecer su servicio. “Estamos trabajando en una solución tan pronto como sea posible”, respondieron desde la cuenta de WhatsApp a un usuario.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Pero, ¿Qué causó el masivo daño? Expertos en seguridad cibernética dijeron haber encontrado señales de interrupción en las rutas que conectan a las personas con la red social.

Según la ingeniera de software Jane Manchun Wong, famosa blogger de tecnología e investigadora de aplicaciones, se debería a “un problema en los DNS” (sistema de nombres de dominio, el ‘directorio telefónico’ de internet donde Facebook y sus plataformas aparecen normalmente). Este daño estaría incluso afectando a los propios trabajadores de la empresa.

It appears that Facebook, Messenger and Instagram are having DNS issues — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 4, 2021

Lo anterior fue corroborado por la periodista de tecnología del New York Times Sheera Frenkel, quien aseguró que habló vía telefónica con una persona que labora en Facebook, la cual le habría dicho que los empleados no pudieron ingresar a los edificios esta mañana para evaluar el alcance de la caída, porque sus credenciales “no funcionaban para acceder a las puertas”.

También via Twitter, el programador @phineyes explicó: “parece que los DNS autorizados han sido retirados del BGP (Border Gateway Protocol, protocolo de puerta de enlace de frontera) DFZ”.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Cabe resaltar que el protocolo BGP, refieren en El País de España, es “el sistema que utilizan los grandes nodos de internet para comunicarse entre ellos y transferir una gran cantidad de información entre dos puntos de la red”.



“DNS es la forma en que los dominios resuelven las direcciones IP -sitios como Facebook tienen sus propios “servidores de nombres”, lo que es usado para responder a las consultas de DNS-. BGP es lo que se utiliza para ‘enrutar’ o “anunciar” las direcciones IP a la internet pública, tal como la conocemos”, ahondó.

DNS is how domain names resolve to IP addresses – sites like Facebook have their own “nameservers”, which is what’s used to answer DNS queries.



BGP is what’s used to route, or “announce” IP addresses to the public internet as we know it. (cont.) — phineas (@phineyes) October 4, 2021

Según el especialista, “si se retira una ruta IP, esta ya no se puede enrutar en la internet pública. El DFZ es una colección de rutas inmediatas a direcciones IP, entonces debido a que la ruta está retirada, no hay un camino inmediato para que los ‘routers’ lleguen a las direcciones IP del servidor DNS de Facebook”.

Dane Knecht, vicepresidente de la empresa estadounidense de infraestructura y seguridad de sitios web Cloudflare, coincidió con el diagnóstico: “los DNS de Facebook y otros servicios se encuentran caídos. Parece que sus rutas BGP se han retirado de Internet”.



. @Facebook DNS and other services are down. It appears their BGP routes have been withdrawn from the internet. @Cloudflare 1.1.1.1 started seeing high failure in last 20mins. — Dane Knecht (@dok2001) October 4, 2021

Knecht pronóstico además que una vez Facebook recupere la red, espera un “largo periodo de inestabilidad. Reiniciar un sistema distribuido de este tamaño es difícil”.

Por su parte, el cofundador de Cloudflare, Matthew Prince, aseveró que nada de lo que ellos han visto en relación con la caída de Facebook sugiere que fuera producto de un ataque cibernético.

“La explicación más probable es que las rutas de Internet de la compañía (BGP) se retiraron por error durante un mantenimiento”.

Nothing we’re seeing related to the Facebook services outage suggests it was an attack. Most likely explanation is that the company’s Internet routes (BGP) were withdrawn by mistake during maintenance. #hugops — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) October 4, 2021

Finalmente, y según Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, la reparación del daño se debe realizar “yendo físicamente a los routers”.

Seré específico o si no nerd twitter me fusila:



BGP es una serie de reglas de enrutamiento que define como diferentes partes de Internet se hablan entre sí.



Parece haber un cambio en el BGP de FB que impide llegar a sus DNS.



Se arregla: YENDO FISICAMENTE A LOS ROUTERS!!! — Freddy Vega (@freddier) October 4, 2021

Fuente: El País

