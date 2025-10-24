A la lista también fueron agregados los nombres de la primera dama, Verónica Alcocer, y el del hijo del mandatario, Nicolás Petro. Según fuentes del gobierno estadounidense, las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción norteamericana y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida. Sin embargo, desde Washington se informó que la decisión hace parte de una serie de acciones para combatir las estructuras financieras que, según el Tesoro, “facilitan operaciones ilícitas de narcotráfico y lavado de activos en la región”.