La supuesta ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti ha causado revuelo en las redes sociales y medios internacionales, pero, según el paparazzi Jordi Martin, todo parece ser más un rumor que una realidad. Tras una ola de especulaciones que aseguraban que la pareja había puesto fin a su relación después de tres años juntos, Martin se pronunció para aclarar la situación, desmintiendo las versiones que apuntaban a un quiebre definitivo. Sin embargo, lo que el reconocido reportero no oculta es que las cosas no van tan bien como antes.

“¡Me desmienten por completo la ruptura entre Piqué y Clara Chía! Me aseguran que Clara está llevando fatal los viajes de Piqué a Miami, y como ya les anticipé hace un mes, están pasando por un bache, pero no han roto. Me aseguran que el fin de semana estuvieron juntos en Andorra”, reveló Martin a través de su cuenta oficial de Instagram, donde posee más de 270 mil seguidores.



Los rumores sobre la relación de la pareja han estado en el aire desde que Piqué comenzó a viajar frecuentemente a Miami, donde se encuentra con sus hijos, Milán y Sasha. La presión sobre Clara Chía, que ha tenido que lidiar con su rol en una relación mediática, parece haber aumentado considerablemente. Fuentes cercanas aseguran que la joven empresaria se siente incómoda con las constantes idas y venidas de su pareja a los conciertos de Shakira por América Latina, una gira que no ha pasado desapercibida para los medios

A lo anterior se suman las tensiones laborales de Piqué, quien también está siendo investigado por presunto lavado de activos, lo que podría llevarlo a enfrentar graves consecuencias legales. Sin embargo, la noticia que realmente sacudió a los seguidores de esta relación fue un reciente audio filtrado donde Piqué llora mientras habla con la jueza en medio de su investigación, algo que solo añade más leña al fuego de los rumores sobre su vida personal y profesional.

Aunque Martin asegura que la relación sigue en pie, las tensiones que surgen de las largas distancias y las presiones externas parecen estar afectando la pareja. A pesar de que ambos fueron vistos juntos en Andorra el fin de semana, queda la duda de si las aguas seguirán calmadas o si, finalmente, las disputas sobre la vida familiar y la atención mediática terminarán por hacerle mella a la relación.

Lo que está claro es que los reflectores continúan sobre Piqué y Clara Chía, y el misterio de su relación sigue captando la atención de sus seguidores y de la prensa internacional.