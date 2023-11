Tras la controversia que suscitó la revelación que hizo el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, de que en la Presidencia y en la Vicepresidencia se gasta en mercado una importante suma de dinero, con bastantes productos azucarados y embustidos, el mandatario de la República, Gustavo Francisco Petro, explicó en su cuenta oficial de la red social X a qué obedecían todos esos gastos.

“De los 30 millones que habló tan profundamente el otro senador de la extrema derecha, comen 40 personas cotidianamente, fuera de las personas que vienen en delegaciones, visitas y reuniones que se hacen. De todas maneras, menos que en los tres últimos gobiernos (sic)”, trinó en la noche del jueves 9 de noviembre.

El congresista del Partido Alianza Verde presentó en la plenaria del día anterior un documento, que obtuvo mediante derecho de petición, donde estaba la lista de todo lo que se compra para el abastecimiento de las máximas instancias del Ejecutivo y cuestionó al jefe de Estado por el consumo excesivo de productos con alto contenido de azúcar y de sodio.

“Se me ocurrió a mí, con mi equipo preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto les recomiendan a los colombianos cuidar su salud?”, criticó ante el resto de senadores.

En su hallazgo, Jota P Hernández subrayó que en ese presupuesto asignan 3′500.000 pesos en gaseosas, más de 4 millones en quesos, 2′643.000 en productos de panadería, 2′420.000 en ultraprocesados, entre otros productos que tendrán que pagar el denominado impuesto saludable.

“¿Dónde está el cinismo de este gobierno? Le metieron impuestos a quesos, gaseosas, productos de panadería, procesados, salchicha, paquetes, empanadas, galletas, enlatados, jugos, galletas, mantequilla, chocolate, chocolatinas, cereales, dulces, harina, entre otros. ¿Y ustedes saben con qué excusa hicieron esto?”, reprochó.

En la misma publicación, el presidente Petro adjuntó otro trino del representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo donde insinuó que el mandatario se encontraba en un estado alterado de conciencia al consumir un plato típico colombiano.

“Miren su mirada perdida, sus movimientos y su poca capacidad de control. Estas son actitudes de drogadictos o viciosos. Preocupante la actitud de este señor…. ¿En manos de quien está nuestra nación? (sic)”, afirmó el congresista por las comunidades afrodescendientes.

Sobre esta interpretación que le dio Polo Polo a la forma en qué consumió esa comida, el presidente Petro también reaccionó con humor.

“Jajajajjaja. Ya que se interesan en mis gustos culinarios, confieso: detesto la leche y los productos lácteos. Hago un buen spaguetti a la matriciana (…) No soy glotón, soy parco en el comer y me encanta el sancocho y ese me encantó (sic)”, contestó.

Sofía Petro, una de las hijas del jefe de Estado, también se burló del comentario del representante a la Cámara que publicó el video del mandatario comiendo el tradicional plato: “jajajaja en manos de un señor que se ve muy tierno comiendo sancocho (sic)”, contestó.

El congresista subió la grabación a su cuenta para apoyar los señalamientos de la periodista María Jimena Duzán, que en una columna que publicó el fin de semana donde instó al mandatario a aceptar si padece de un consumo problemático de algún psicoactivo.

“Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral. Tampoco es una tara. Es una enfermedad que tiene solución si se trata a tiempo”, expuso en esa ocasión la comunicadora.