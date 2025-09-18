Monti se convirtió en una de las voces más representativas de la música romántica y popular argentina desde la década de 1960, con un repertorio que transitó entre la balada melódica y el folclore cuyano. Su interpretación de “Siempre te recordaré” lo catapultó al reconocimiento nacional, mientras que canciones como “Volveré a San Luis” y “Un dolor de adiós” consolidaron su figura como un intérprete entrañable, con alcance internacional.

Además de su trayectoria musical, Monti participó en producciones cinematográficas como “Escala musical” y “Escándalo en la familia”, dejando también su huella en la pantalla grande.

Considerado un hijo dilecto de San Luis, Yaco Monti es recordado como una de las voces que marcaron a varias generaciones en la Argentina. Su legado artístico perdura en aquellas melodías que acompañaron amores, despedidas y nostalgias.