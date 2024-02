Medios internacionales han reportado al mediodía de este martes 6 de febrero que el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, habría fallecido luego de sufrir un accidente en helicóptero, en las aguas del lago Ranco, ubicado en la región de Los Ríos, al sur del país.

Las informaciones preliminares indican que el ex mandatario, de 74 años, pilotaba su helicóptero particular junto a tres personas más, cuando se precipitó al lago en mención. Se conoció que sus acompañantes pudieron saltar al agua pero el ex jefe de Estado no.

Noticia en desarrollo…