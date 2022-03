La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró en una rueda de prensa que hubo “comportamientos claramente atípicos del número de mesas que no recibieron votos del Pacto Histórico”, ya que tiene mucho mayor porcentaje de mesas donde no recibió un solo voto que los otros seis partidos o coaliciones que también consiguieron representación parlamentaria.

Sin embargo, Barrios aseguró que “es completamente prematuro hablar de fraude electoral”, ya que se debe tener la información definitiva de los escrutinios (pues lo publicado hasta ahora es el preconteo, que suele ser fiable) “para poder determinar si hubo o no manipulación de los resultados electorales”.

La MOE sí denuncia que han detectado “múltiples errores en las actas electorales”, como a la hora de diligenciar los formularios de registros de voto, con sumas incorrectas y “hasta casos de manipulación” que han sido reconocidos públicamente y están siendo corregidos en el escrutinio definitivo de la Registraduría.

Pero el error más grande, según esta ONG, que acompañó el proceso electoral y ahora el preconteo, son los “comportamientos atípicos” en los sufragios del Pacto Histórico, que consiguió 16 curules en el Senado (2,3 millones de votos) y 25 en la Cámara de Representantes (2,5 millones de votos):

“Lo razonable es que en la medida que más votos tenga, en menos mesas de votación no se van a encontrar votos para una organización política”, explicó Barrios, pero “estas reglas no se cumplen de manera particular en el Pacto Histórico”.

Para el Pacto Histórico, en el 25,6 % de las mesas “no se encontró un solo voto”, mientras que en el caso del Partido Conservador (con 2,2 millones de votos, el segundo más votado) ese porcentaje disminuye al 3,4 % y en el Partido Liberal (tercero con 2 millones de votos) es del 3,1 %.

Gustavo Petro, quien ha hablado reiterativamente de fraude, aseguró hoy que “se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al Senado que no fueron reportados”, por lo que estarían llegando a tres millones de votos.

FUENTE: PULZO.COM