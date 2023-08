“Nos faltarían tres ajustes más, porque en la actualidad está en 14.000 pesos y debemos llegar a los 16.000″, enfatizó Bonilla.De esta manera, con el incremento a partir del primero de septiembre el nuevo precio de la gasolina será de 14.473 pesos en Bogotá.“Estamos en proceso de cerrar primero la brecha en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) en el caso de la gasolina, y la gasolina corriente no es el combustible de los camioneros, sino el diésel que se mantiene con el precio congelado desde 2020, desde entonces la inflación ha subido cerca del 40%”, explicó el ministro.

Luego Bonilla remarcó que “lo que hay que señalarle al país es que desde el primero de enero de 2020 el diésel tiene el precio congelado y este Gobierno no lo ha descongelado y no hay proyecciones de hacerlo”.Bonilla comentó que en el caso de no haber contado con la operación del Fepc, en el transcurso del 2023 el precio de venta por galón de diésel se hubiera ubicado en más de 16.000 pesos, acorde con el precio internacional del combustible.

De esta manera se proyecta que los diferenciales de precios se cierren a comienzos de 2024 para la gasolina corriente, y a comienzos de 2025 para el Acpm, con lo cual el Gobierno lograría que la presión de gasto asociada al Fepc desaparezca en el transcurso del cuatrienio, así lo indicó el Ministerio de Hacienda en la actualización del Plan Financiero del 2023.A pesar de este reajuste, el ministro ha reiterado que: “Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina y del Acpm más baratos de América Latina, debido a la operación del Fepc, incluso muy por debajo de los precios de Acpm de los países con mayor producción de petróleo en América Latina, como Brasil, Argentina y México”. Los galones más costosos se encuentran en Uruguay ($29.338), Chile ($23.124), México ($22.504) y Costa Rica ($21.504).

Reacciones ante los ajustes

Luego del anuncio del ministro de Hacienda se conocieron algunas reacciones al respecto, sobre todo del sector de la oposición. La senadora del centro democrático María Fernanda Cabal sostuvo: “Precio de la gasolina aumentará $600 en Colombia. Esto no afectará a los que ahora viven sabroso”.Después recordó que el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, criticaba las alzas durante el mandato de Iván Duque: “Ya parece no preocuparle el alza mensual en los combustibles. Como era con Duque hablaban de ‘estallido social’ y ahora guardan silencio”, afirmó Cabal.

Jorge Enrique Robledo Critica Alza En La Gasolina

0 seconds of 52 secondsVolume 90%Jorge Robledo critica alza en el precio de la gasolina.Por su parte, el actual candidato a la Alcaldía de Bogotá y exsenador Jorge Enrique Robledo calificó la medida, a través de un video, como equivocada y retardataria: “muy equivocada su presión para subir la gasolina a $16.000 el galón, y con la mentira de que solo la consumen ‘privilegiados’. Porque los 10,9 millones de motociclistas no son ‘privilegiados’ y sí suelen ser trabajadores. Motos son el 30% del consumo”.

“Y también es retardatario, que los 6,9 millones de colombianos que tienen carro deban ser castigados con gasolina a $6.000 porque casi todos ellos son clase media que le aportan mucho trabajo duro a Colombia y viven en medio las de estrecheces”, añadió Robledo.Por último, el excandidato presidencial señaló que es “otro engaño” decir que la gasolina en Colombia tiene que tener el precio internacional, “porque aquí cuesta menos producirla. A $16.000 tendría dos impuestos ocultos. Unos, que son ganancias del gobierno y otros que son, literalmente, impuestos del orden del 25%”.

Noticia en desarrollo…