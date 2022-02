Pero han sucedido muchas cosas en esta mañana convulsa para Europa y el resto del mundo: este es un resumen con los “lead” más importantes

COMBATES

• – Las milicias prorrusas de Donetsk y Lugansk lanzan una contraofensiva, según Moscú.

• – Más de 40 soldados ucranianos muertos en los ataques rusos

• – Ucrania llama a las armas a las Unidades de Defensa Territorial.

• – Zelenski ordena causar “las mayores pérdidas” al invasor ruso.

• – Lukashenko dice que Bielorrusia no participa en la operación militar rusa.

• – Ucrania denuncia entrada de columnas de tanques rusos en Lugansk.

• – Ucrania asegura que recuperó ciudad en Lugansk y mató a 50 soldados rusos.

• – Las tropas rusas entran en territorio ucraniano por Crimea.

• – Rusia asegura haber “neutralizado” la defensa antiaérea de Ucrania.

• – Ucrania dice que militares bielorrusos participan en operación de Rusia.

• – Ucrania cierra el espacio aéreo tras el inicio de operación militar de Rusia.

• – Rusia cierra el espacio aéreo sobre frontera occidental y Bielorrusia.

• – Zelenski impone la ley marcial en Ucrania por operación militar rusa.

• – La Agencia Europea Aérea clasifica Ucrania como zona de conflicto activo.

REFUGIADOS

• – Atascos en las carreteras de Kiev para salir de la ciudad al oeste del país.

• – Cerca de 2.000 refugiados ucranianos cruzan la frontera con Moldavia.

• – Alemania ofrece “apoyo masivo” acogida de refugiados a Polonia y vecinos.

• – Centenares de ucranianos cruzan la frontera para refugiarse en Rumanía.

• – Ucrania recomienda a civiles evacuar el Donbás tras ataque ruso y separatista.

DIPLOMACIA

• – La OTAN han invocado el artículo 4 de la Alianza, que se activa cuando uno de los aliados se siente amenazado.

• – Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Rusia.

• – Ucrania pide a Turquía que cierre el Bósforo a los barcos rusos.

• MERCADOS

• – La Bolsa rusa reanuda sus operaciones con una caída del 45,2 %.

• – Todas las bolsas europeas abren con fuertes caídas por la invasión rusa.

• – Ucrania dice que el sistema bancario opera con normalidad.

• – El precio del Brent se dispara por encima de los 102 dólares.

• – Las bolsas de China y Taiwán se desploman ante el ataque ruso a Ucrania.

CONDENAS

• – Von der leyen condena el “ataque bárbaro” a Ucrania y anuncia más sanciones.

• – Macron habla con Zelenski y le reafirma el apoyo de Francia.

• – Polonia insta a una respuesta conjunta de OTAN y convoca Consejo Seguridad polaco.

• – India evita condenar el ataque ruso a Ucrania y se centra en sus nacionales.

• – Los líderes de UE van discutir y adoptar “rápidamente” más sanciones a Rusia.

• – Johnson dice que “Occidente no se quedará a la espera” en Ucrania.

• – China dice que una solución pacífica en Ucrania “es todavía posible”.

• – Biden promete a Zelensky la condena internacional y sanciones contra Rusia.

• – La ONU pide a Rusia dar marcha atrás y dice que “esta guerra no tiene sentido”.

• – La OTAN condena ataque de Rusia a Ucrania.

• – Irán culpa a la OTAN de la crisis en Ucrania y llama a un alto el fuego.

Tomado de Blu Radio