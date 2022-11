Desde septiembre de 2023 empezará el impuesto del 10 % a los alimentos ultra procesados que tengan adición de sal, sodio, grasas saturadas o azúcares por encima de unos niveles permitidos. Usted solamente podrá comprar estos alimentos sin impuestos a microempresas que vendan menos de 380 millones al año.

Varios alimentos se salvaron del impuesto y quedaron expresamente excluidos: el bocadillo, la miel, el pan (incluso el industrial), el yogur, la cuajada, la butifarra, el salchichón, las obleas, el arequipe y el dulce de leche.

Vale la pena mencionar que el listado se irá actualizando durante la jornada.

AQUÍ ESTÁ LA LISTA DE ALIMENTOS:

Grupo 1: productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte; excepto el arequipe y el dulce de leche.

Avena liquida para el consumo en el hogar.

• Grupo 2: embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos, excepto salchichón, mortadela y butifarra.

• Jamones y perniles

• Tocino

• Albóndigas

• Carne para hamburguesa

• Salchichas

• Chorizo

• Cabano

Grupo 3: las demás preparaciones y conservas de carne, despojos, sangre o de insectos.

• Grupo 4: artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

• Gomas

• Frunas

• Caramelos duros

• Bombones

• Chicles

• Mentas

•

Grupo 5: chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

Chocolatinas

• Chocolates rellenos

•

Grupo 6: mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería

• Mezclas listas para tortas, natillas, buñuelos, pancakes y galletas

• Hojaldres

•

Grupo 7: productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Cereales para el desayuno

Grupo 8: productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares. Excepto el pan y las obleas.

Postres

• Tortas

• Galletas dulces o saladas

• No es claro si entran productos como buñuelos, pan de yuca o pandebonos

• Arepas

• Brownies

•

• Grupo 9: las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar

• Verduras en lata (maíz, fríjoles o mezclas)

• Paquetes de papas, plátano y yuca entre otros

• Aceitunas

• Alcachofas

• Pimienta

•

• Grupo 10: hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)

•

• Grupo 11: confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, excepto el bocadillo de guayaba.

• Mermeladas

• Compotas para bebé

•

• Grupo 12: frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

• Pulpa de fruta congelada (si tiene azúcar)

• Maní y los demás frutos secos

•

• Grupo 13: preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.

• Mayonesa

• Salsas de tomate, piña, tártara, BBQ, rosada, entre otras

• Mostaza

• Condimentos

•

• Grupo 14: helados, incluso con cacao.

•

• Grupo 15: preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

• Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares.