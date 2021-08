Vale la pena recordar que el colombiano no fue convocado por el técnico para las más recientes eliminatorias, ni hizo parte de los seleccionado para la Copa América, lo que generó su descontento.

Sin embargo, al jugador del Everton se le agotan las opciones para seguirse mostrando, ya que ahora su actual técnico, Rafa Benítez, le aseguró que no lo tiene en cuenta para la temporada 2021-2022 y tampoco se ha hablado de que James llegue a otro equipo.

Recientemente, su nombre sonó con fuerza para ingresar a las filas del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, sin embargo, fue el mismo James el que desmintió estos rumores y afirmó que no existen conversaciones con el equipo Colchonero.

En el más reciente programa de ESPN, el ex delantero colombiano Faustino Asprilla se refirió al futuro que tiene James en el fútbol y lo que debe hacer para ser convocado por Reinaldo Rueda.

“Esta es la última oportunidad que tiene James para hacer las cosas bien, tiene que ser un muchacho inteligente y entender que el Atlético de Madrid es el último chance que él tiene para ir al Mundial, que eso es lo que él quiere”, comenzó diciendo el Tino Asprilla.

Y agregó que: “Tiene que entrenarse bien, no farandulear más, debe hablar menos y jugar más, es lo único que debe hacer”.

La polémica por la ausencia de la Copa América

Recientemente, en una sesión de Twicht, James y Jerry Mina respondieron varias de las preguntas que les hicieron a los jugadores.

Durante la sesión, luego de que James se refiriera nuevamente a su polémica ausencia en la Copa América, Mina le manifestó que está seguro de que volverá a ser convocado para los próximos partidos de las eliminatorias. “Te van a seguir llamando. Tranquilo que vas a seguir jugando”, dijo. Y agregó: “Tú sabes que eres un jugador importante para toda Colombia, vamos es para adelante, vamos a hacer historia”.

Posteriormente, Mina elogió la preparación física de James, quien aprovechó el momento para lanzar un mensaje a sus críticos: “La gente habla y dice muchas cosas. ¿Tú viste mi día a día? ¿Cómo vivo? Cuando estés conmigo, habla. Si no lo conoces, si solo oyes, te tienes que callar. Hay mucha gente y la prensa que tienen que venir acá y después de un mes, veinte días, que hablen los que quieran. No voy con que mientan”.

En días pasados, James Rodríguez ya se había referido en Twitch a un posible regreso al equipo nacional, asegurando que no está seguro que sea convocado para las tres fechas de las eliminatorias que se disputarán el próximo mes, en las que Colombia se medirá ante Bolivia, Paraguay y Chile.

“No sé si jugaré las eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Son tres partidos, espero que salga todo bien, les deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en Copas del Mundo, hay mucho talento”, manifestó el jugador en la plataforma.

El volante colombiano no ha tenido mucha continuidad y ritmo de juego en los últimos meses, pues solo ha disputado 90 minutos con Everton en esta pretemporada donde disputó la Florida Cup. Por si fuera poco, James aún no sabe si tendrá este nivel en su actual equipo tras conocer hace varias semanas que el entrenador español Rafa Benítez no lo tendrá en cuenta.

Reinaldo Rueda, el DT de la Selección Colombia, por su parte, ha dicho que siempre será un placer contar con él, pero a su vez, el estratega parte de muchos factores como su presente, aspecto que pondría en duda su regreso. En este tiempo, el propio técnico ha ojeado varios jugadores en esa posición, decisión que da indicios de que James nuevamente se podría quedar afuera.

Fuente: Revista Semana