Sin embargo, en medio de una violencia que no ha dejado de ensombrecer a Colombia, fue asesinado el 26 de abril de 1990, cuando era candidato presidencial por la Alianza Democrático M-19, el partido que surgió tras la desmovilización del M-19.

Pero en más de 32 años estuvo muy bien guardado un secreto del que hasta ahora se viene a conocer: el excomandante del M-19 tiene un hijo que lleva su mismo nombre, Carlos, al que algunos apodan como ‘Pizarrito’.

“Creo que llegó el momento de que la gente sepa que en realidad existe un hijo de Carlos Pizarro y que ese hijo soy yo, quiero llevar en alto el nombre de mi papá siempre, para mí es mi ídolo y eso no lo va a cambiar nadie”, apuntó Carlos en diálogo con el programa 10 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dirigido por la periodista Vanessa de la Torre.

Carlos asegura que, en sus 32 años de vida, el mismo tiempo que lleva de asesinado su padre, siempre supo que llevaba la sangre del excomandante del M-19.

“Desde el primer momento que yo tenía uso de razón, mi mamá nunca me lo negó, antes fue algo muy lindo porque presentó a mi familia, siempre me decían: Pizarrito, te ves muy parecido, ¡Ponte el sombrero!, siempre fue algo muy especial para mí, de hecho”, relató ante los micrófonos de Caracol Radio.

El hijo hasta ahora desconocido de Carlos Pizarro Leongomez reveló que, a pesar de que siempre supo quién era su padre, no quiso salir a la luz pública en todo este tiempo por decisión propia.

“Nunca quise salir a la luz pública por respeto, porque sentía que no estaba preparado, que de pronto no era el momento, que me podría traer problemas a futuro”, manifestó.

Carlos se formó como ingeniero agroindustrial, una carrera muy alejada de aquella que marcó la vida y obra de progenitor, pero no descarta en el corte plazo ingresar a la política. “Me gustaría prepararme para en algún momento entrar en la política y estoy en ese proceso de prepararme y de ser cada vez una mejor persona”, dijo.

De entrar al mundo político, estaría siguiendo los pasos también de sus medio hermanas, María José Pizarro, quien hoy es senadora, y María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá.

Hasta el momento lo que se conocía frente a la descendencia del excomandante del M-19 es que primero se vinculó con una de sus compañeras de militancia en el M-19, Myriam Rodríguez, con quien tuvo a su hija María José Pizarro.

Luego tuvo una relación con Laura García, con quien tuvo a su otra hija, María del Mar Pizarro García.

A pesar de no haber salido a la luz pública, Carlos asegura que sus hermanas por parte de padre sabían de su existencia. De hecho, según relata, María José se encargó de mostrarle documentales e historias para mantener vivo el nombre de Carlos Pizarro Leongomez.

El hecho de que justo ahora haya salido a la luz la imagen del hijo de Carlos Pizarro resulta bastante significativo, si se tiene en cuenta que el excomandante del M-19 fue clave para el presidente Gustavo Petro, quien también militó en esta guerrilla.

Y eso Carlos lo tiene claro: Él (Petro) lleva en alto las banderas de mi papá, siempre lo voy a respetar y lo admiro mucho, es una gran persona, uno puede darse cuenta en la mirada, en cómo él se expresa en favor de la paz, cómo siente ese amor propio por el país. Lo admiro mucho”, concluyó Carlos.

“Pizarrito”, como es llamado el joven, es hijo de una mujer identificada como Élida Molina, oriunda de Tuluá y perteneciente a una reconocida familia. Ella, se constituyó en el último amor del excomandante, no obstante, cuando el hombre fue asesinado tenía apenas tres meses de embarazo.