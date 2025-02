El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar , dejará su cargo el próximo 5 de marzo con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2026. Su salida se da tras liderar la entidad durante un año y consolidarse como uno de los nombres más fuertes dentro del Pacto Histórico para suceder al presidente Gustavo Petro.

Bolívar, reconocido como un fiel aliado del petrismo , se posicionó como favorito en las encuestas internas de la colectividad de Gobierno, lo que habría impulsado su decisión de dar un paso al costado para entrar en la carrera presidencial. Su renuncia protocolaria se presentó en el marco de la reestructuración del gabinete tras el polémico Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero , en el que Petro solicitó la dimisión de todos sus altos funcionarios.

¿El candidato del petrismo?

Según fuentes cercanas, Bolívar sostendrá una reunión con el presidente Petro en las próximas horas para definir su futuro político. Sin embargo, su aspiración a la Casa de Nariño ya es un hecho. En la contienda interna del Pacto Histórico, competirá con figuras como María José Pizarro, Camilo Romero y Alexander López , entre otros.

Aunque hasta ahora no había confirmado su candidatura, Bolívar ya había dejado entrever su interés en la Presidencia si contaba con el respaldo de Petro. “ He dejó en manos del presidente Gustavo Petro la consideración de si él quiere que yo continúe en el gobierno o si quiere que yo me lance a la arena política ”, declaró semanas atrás.

Más cambios en el gabinete de Petro

La salida de Bolívar se suma a otros movimientos dentro del Gobierno Nacional , revelados por el periodista Julio Sánchez Cristo . Entre los más relevantes, Armando Benedetti asumirá el Ministerio del Interior, mientras que Susana Muhamad pasará a dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tras su salida del Ministerio de Ambiente.

Por su parte, el Ministerio de las TIC mantendrá su liderazgo dentro del Partido de La U, aunque con una nueva cabeza que no estará vinculada al ministro saliente. En el Ministerio del Deporte , el nuevo jefe de cartera será designado por el Partido Conservador.

En cuanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , su actual líder, Luis Carlos Reyes , saldrá del cargo tras la controversia generada por sus comentarios sobre alias ‘Papá Pitufo’. En su reemplazo, el Gobierno nombrará a un ministro respaldado por el Partido Liberal.

Con estos cambios, el Gobierno Petro ajusta su equipo de cara a la recta final de su mandato , mientras el Pacto Histórico se reorganiza para la batalla electoral de 2026 , donde Bolívar podría ser una de sus principales cartas.