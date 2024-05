El exsubdirector de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, aseguró que los presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, “recibieron $4.000 millones en efectivo para aprobar las reformas del Gobierno y para impulsar las elecciones regionales”, hechos que se dieron entre septiembre y octubre del 2023, según dijo en entrevista con Vicky Dávila, directora de Semana.

Sobre la manera como se dieron esos hechos, Pinilla explicó que primero para la entrega de $3.000 millones a Iván Name… “La plata me la entregan en efectivo y yo entrego la plata en efectivo a la persona que envió el doctor Name… Eran dos maletas negras con fajos de billetes de $50.000 y $100.000”, explicó.

Además dijo que la mensajera y encargada de recoger ese monto para el senador Name fue la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

En cuanto a los $1.000 millones que le habrían sido entregados al presidente de la Cámara, Andrés Calle”, Pinilla manifestó que fue él personalmente quien hizo esa entrega en el apartamento del congresista en Montería.

“Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entregué a él… me esperó su esquema de seguridad, llegué a un ascensor, subí al apartamento, y en el apartamento le di la maleta y me fui”, indicó Sneyder Pinilla.

Una vez concluyó con esas entregas, notificó al entonces director de Gestión del Riesgo, Olmedo López, quien aseveró, sabía todo lo que estaba ocurriendo.

Según el abogado Gustavo Moreno, defensa del subdirector de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, la Fiscalía no ha querido escuchar las explosivas declaraciones de su cliente por lo que hicieron un llamado a que se le garantice su seguridad y la de su familia para poder dar más detalles sobre los hechos de corrupción.