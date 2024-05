Un juez de Nueva York dictaminó que el primer juicio penal contra Donald Trump comenzó el pasado 15 de abril en Manhattan. Ahora, este 30 de mayo, el jurado que estaba en el Tribunal llegó a un veredicto: Trump ha sido declarado culpable de los 34 cargos de fraude de documentos comerciales los cuales se derivan de un soborno a Stormy Daniels, justo antes de las elecciones de 2016.

Los fiscales dijeron que Trump lideró un plan más amplio para influir en las elecciones al ocultar historias de sus presuntos encuentros sexuales con mujeres.

La condena crea un camino legal y político desalentador para Trump cuando se enfrente al presidente Joe Biden en noviembre como presunto candidato republicano. El exmandatario republicano, quien ha atacado repetidamente el caso como una interferencia demócrata en las elecciones, podría ser sentenciado a hasta cuatro años de prisión, pero seguramente apelará y podría permanecer en libertad durante el proceso. Trump ha negado haber tenido una aventura con Daniels y haber falsificado registros.

El veredicto es uno de los momentos más trascendentales en la historia política de Estados Unidos, ya que obliga a los votantes a decidir si quieren a un delincuente convicto en la Casa Blanca. Pero Trump, un multimillonario que hizo su fortuna en el sector inmobiliario, mantiene un férreo control sobre el Partido Republicano a pesar de su historial de escándalos legales y personales.

Trump, de 77 años, aún enfrenta juicios penales en Washington y Georgia por su intento de anular las elecciones de 2020, y uno en Florida por no devolver documentos clasificados de seguridad nacional que tomó de la Casa Blanca. Sin embargo, su recaudación de fondos y su apoyo político siguen siendo fuertes y aventaja a Biden en muchas encuestas. Si es elegido, Trump no puede perdonarse a sí mismo en el caso de dinero secreto porque fue condenado por cargos estatales, no federales.

La Sentencia

El veredicto, después de dos días de deliberaciones, se produjo tras cinco semanas de vívidos testimonios que cautivaron a la nación. Los fiscales que trabajan para el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, argumentaron que Trump supervisó un plan para influir en las elecciones de 2016 utilizando registros de la Organización Trump para ocultar el plan de dinero para mantener el silencio.

“Todo lo que hicieron el señor Trump y sus secuaces en este caso está envuelto en mentiras”, dijo el fiscal Joshua Steinglass a los jurados de Manhattan en sus argumentos finales. “La evidencia es literalmente abrumadora”.

El juez Juan Merchán, que supervisó el juicio, podría sentenciar a Trump a pasar tiempo tras las rejas o imponerle un período de prueba, citando su edad y su condición de infractor por primera vez. Merchan advirtió a Trump durante el juicio que podría ponerlo tras las rejas por violar repetidamente una orden de silencio. También reconoció los requisitos de seguridad que implica encarcelar a un expresidente.

La evidencia

Gran parte del juicio giró en torno a Michael Cohen, ex abogado y mediador de Trump que fue a prisión por mentir bajo juramento y otros delitos. Cohen pagó US$130.000 a Daniels para que guardara silencio sobre su supuesta cita con Trump en 2006.

Ella amenazó con hacerlo público en octubre de 2016, después de la publicación de la cinta de Access Hollywood en la que Trump hablaba de agredir sexualmente a mujeres.

“Esto es un desastre, un desastre total”, dijo Trump sobre la cinta, según Cohen. “Las mujeres me odiarán. Los muchachos pueden pensar que es genial, pero será un desastre para la campaña”.

Cohen testificó que habló repetidamente de Daniels con Trump, quien bendijo el acuerdo de dinero para el silencio. Dijo que Trump autorizó un plan para reembolsar a Cohen un total de US$420.000, que cubren el cheque de Daniels, pagos a otro proveedor, una asignación para impuestos y una bonificación.

Cohen dijo al jurado que presentó facturas que incluían honorarios legales falsamente, no un reembolso. Los fiscales dijeron que los 34 cargos de registros comerciales falsos abarcaban sus 11 facturas, así como 11 cheques a nombre de Cohen y 12 vales de la empresa.

El paso a paso hasta el veredicto

Un fiscal en el juicio por dinero secreto de Donald Trump instó a un jurado de Nueva York a considerar una “montaña” de pruebas que muestran que el expresidente intentó influir en las elecciones de 2016 pagando a una estrella de cine para adultos para que guardara silencio sobre un presunto encuentro sexual y luego trató de cubrir sus huellas.

Trump acordó reembolsar a su ex abogado, Michael Cohen, US$130.000 para comprar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones porque temía el impacto en los votantes si ella lo hacía público, argumentó el martes el fiscal Joshua Steinglass.

En argumentos que duraron seis horas y que mantuvieron a los jurados hasta altas horas, más de una vez, el fiscal conectó testimonios, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y otros documentos para argumentar que el magnate inmobiliario falsificó 34 registros comerciales en la Organización Trump. Dijo que Trump tergiversó la verdadera razón por la que le pagó a Cohen: ocultar una contribución ilegal a la campaña.

No hay marcha atrás

El jurado condenó a Trump a pesar de los fulminantes ataques contra Cohen, el testigo estrella de la fiscalía. El abogado de Trump, Todd Blanche, atacó a Cohen como un mentiroso en serie que pasó de amar a Trump a odiarlo y luego ganó millones de dólares con libros y podcasts criticando a su exjefe.

Cohen es “la encarnación humana de la duda razonable”, dijo Blanche. “Michael Cohen es el Gloat. Es literalmente el mayor mentiroso de todos los tiempos”.

Trump nunca testificó a pesar de haber prometido antes del juicio subir al estrado como testigo. Aún así, los miembros del jurado escucharon una grabación secreta que Cohen hizo de Trump, vieron videoclips de él y leyeron sus tweets sobre Cohen y Daniels.

Aspectos destacados de la prueba

Los fiscales dijeron que la conspiración comenzó en agosto de 2015 durante una reunión en la Torre Trump a la que asistieron Trump, Cohen y David Pecker, ex director ejecutivo de la firma que publicó el National Enquirer. Pecker testificó que prometió servir como “ojos y oídos” de la campaña de Trump, publicar artículos positivos y atacar a sus rivales. Pero lo más importante es que Pecker dijo que le contaría a Cohen cada vez que escuchara historias negativas.

Pecker explicó por qué su empresa, American Media Inc., pagó 150.000 dólares a la ex conejita de Playboy Karen McDougal para que guardara silencio sobre sus afirmaciones de una aventura de un año con Trump. Dijo que esperaba que las mujeres contaran historias sobre Trump cuando se postulaba para presidente porque “era conocido como el soltero más elegible y salía con las mujeres más hermosas”.

Los miembros del jurado también escucharon a Daniels, quien describió en detalle el encuentro sexual que, según ella, tuvo lugar en la habitación del hotel de Trump después de conocerlo en un torneo de golf en Lake Tahoe.

El exmandatario frecuentemente comentaba sobre el juicio durante la campaña electoral y ante las cámaras de televisión fuera de la sala del tribunal. Merchan descubrió que Trump violó una orden de silencio que pretendía prohibirle comentar sobre los jurados, testigos y fiscales.