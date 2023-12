Faustino Asprilla es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores que tuvo Colombia en toda su historia; sin embargo, el talento que tenía en la cancha lo opacaba un poco con los escándalos que protagonizaba por fuera de ella.

Sus reconocidas fiestas y amoríos lo convirtieron en uno de los solteros de la época e incluso todavía es uno de los más cotizados, pese a que ya se retiró hace algunos años del fútbol. Precisamente, en el programa del Canal RCN, llamado ‘Tino Asprilla, no nací para perder’, se destaparon algunos detalles de las relaciones sentimentales que tuvo el exjugador.

Por ejemplo, Catalina Cortés, su exesposa, contó detalles de cómo era la relación con él antes de ser famoso y la manera en la que el exjugador dañó todo cuando se le subió la popularidad a la cabeza.

“Como en muchos romances de mi niñez, todo al principio es muy lindo, pero llegó la fama, que es muy buena para él, pero no para mí. Cuando Faustino se volvió famoso con modelos y actrices detrás fue que yo lo perdí porque ni llegaba a la casa”, dijo la mujer en el programa.

Cuándo fue el matrimonio del ‘Tino’ Asprilla con Catalina Cortés

Ambos se casaron en 1992, luego de que él estaba empecinado en ir al altar, pese a que su padre se opuso; sin embargo, el matrimonio solo duró 5 años, ya que la propia Catalina Cortés le pidió el divorcio, como contó en el capítulo.

Sin embargo, Faustino admitió que fue un error haberse separado de ella, aunque desmintió la versión de Cortés y aclaró que no fue por otras mujeres que se haya dado el divorcio: “Ya a Catalina la veía fea y dije que quería vivir un mundo de soltería bien bacano. No es porque hubiera tenido otra mujer, no quería hacerla sufrir por ser mi esposa, me convertí en una persona que no era. Yo no quiero esto para mi vida, sufrí, fue una época maluca”.