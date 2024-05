“Se vendió”, dijo categóricamente López sobre Manzur. “Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados, para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, dijo López.

“Para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe y, precisamente, cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones”, agregó López.

“Es un tema de contratación, fundamentalmente, está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió a mí, no acordé con el representante a la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió”, aseguró López, al insistir en que comprar a ese congresista no fue una idea de él.

López se comprometió a entregar todas las pruebas que tiene en su poder contra Manzur a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, donde ha solicitado un principio de oportunidad. Esto con el fin de que poder contar toda la verdad y entregar todas las evidencias.

El exdirector de la UNGRD le dijo a SEMANA que le quiere contar al país toda la corrupción de la clase política colombiana que involucra a más congresistas y a funcionarios del Gobierno Petro.

López teme por su vida y aseguró, en la entrevista con SEMANA, que lo quieren matar y que por ello pide un refuerzo en la protección para él, su familia y sus abogados.