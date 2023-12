La concertación del aumento es clave para más de cuatro millones de trabajadores del país que perciben un salario mínimo en sus ingresos mensuales. Sin embargo, este incremento debe ser cuidadoso, pues si es exagerado o sustancial también puede presionar la cifra de inflación, que se ha reducido durante los últimos meses.

Es preciso recordar que los dos últimos aumentos que se han realizado han sido los más altos de la historia. El primero fue el del presidente Iván Duque para el periodo 2022, que fue de 10 %. Luego, el presidente Petro se estrenó en su primer año con el aumento más alto, que fue del 16 %.

Salario mínimo en 2024: cuáles serían los topes

De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno nacional, el aumento del salario mínimo sería a partir de dos dígitos, esperando que la inflación cierre el año en un rango entre el 9 o 10 %.

Una de las propuestas más altas que se han escuchado de cara al incremento es la que hizo el Equipo de Estudios Económicos de Bancolombia, que recomienda que el incremento sea de 12 %. Es decir, que el salario mínimo pase de $ 1.160.000 a $ 1.299.000, lo que significa que se incrementaría $ 139.200.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, también estima que el incremento sea de entre 11 y 13 %. Es decir, el salario podría incrementarse hasta $150.800, quedando en un total de $ 1.310.800.

El presidente de Fenalco, la agremiación que representa a los comerciantes del país, envió una carta a los miembros de la comisión séptima de la Cámara de Representantes, con una propuesta frente al debate de reforma laboral. Expuso la posibilidad de posponer el debate del proyecto por considerarlo un tanto inconveniente e inoportuno, en medio de la discusión sobre el nuevo salario mínimo.

Algunos expertos recomiendan que las discusiones sobre el salario se puedan dar en enero, cuando se conozcan de primera mano los resultados económicos del año, para así tomar la mejor decisión, que no afecte la inflación ni el poder adquisitivo de los colombianos.

Desilusión de trabajadores: incremento no sería similar al de 2023

Aunque el incremento llega en medio de una cifra de inflación elevada, lo cierto es que no todo es júbilo para los trabajadores, pues muchos esperaban que el incremento del salario mínimo fuera superior al que hizo el Gobierno Petro el año pasado, que quedó fijado en 16 %. Para este año la cifra no podría sobrepasar del 13 % para no agregarle más presión a la inflación.

Otro de los hechos que no deja contentos a los trabajadores serían los incrementos en diferentes rubros que se desencadenarían con los incrementos, como lo son las cuotas moderadoras de EPS, los seguros médicos, los aportes de pensión, servicios de ICA, precio del Soat, tarifas de buses intermunicipales, entre otros.

También se incrementan los precios de multas de tránsito, y cambian los topes y reglas para los subsidios de vivienda.

La propuesta del salario mínimo de dos millones de pesos

Otra de las propuestas que se han escuchado es la que hizo el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, quien a través de su cuenta de X aseguró que el salario en Colombia para 2024 debería ser de $ 2.000.000.

El experto propone que, al fijar una cifra sobre este valor, sea el empleador quien haga la contribución a las pensiones y otras prestaciones a través de un descuento automático en la nómina. “De esta forma, el empleado tendría que contribuir un total de $320.000 mensuales (16 % de un salario mínimo)”.

La contribución de salud también se modificaría y sería igualmente descontada automáticamente. El empleado contribuiría con el 4 % de un salario mínimo, que serían unos $ 80.000 mensuales. Además de ello, también se establece una modificación en la entrega de dotación por parte de los empleadores.

La empresa ya no tendrá la obligación de suministrar ni calzado ni vestido al empleado cada cuatro meses, tal como la ley lo estipula.

Respecto a la contribución a la caja de compensación, esta debería pasar a ser voluntaria y recaería directamente sobre el empleado, que debería pagar 4 % del salario mínimo, que equivale a unos $ 80.000, aproximadamente.

Finalmente, el último punto de la propuesta asegura que se deberían eliminar las primas de mitad y fin de año, que corresponden a medio salario mínimo cada una, además de la eliminación del subsidio de transporte.

Tomado de Semana