El presidente Gustavo Petro presentó este lunes a los nuevos ministros que integrarán su gabinete, con los que espera concluir su mandato en 2026 con mejores cifras de ejecución y mayor sintonía con su electorado. El anuncio se realizó en un evento especial en el Teatro Delia Zapata, donde también dejó claro que la reestructuración ministerial aún no ha terminado.

En esta nueva configuración del Ejecutivo, destacan los nombramientos de Armando Benedetti (Interior), Lena Estrada (Ambiente), Pedro Sánchez (Defensa), Patricia Duque (Deporte), Carlos Rosero (Igualdad), Yannai Kadamani (Culturas), Edwin Palma (Minas) y Angie Rodríguez (Dapre).

Uno de los cambios más relevantes fue la salida de Francia Márquez del Ministerio de Igualdad, cartera que había sido objeto de críticas, incluso por parte del mismo Petro. Aunque la vicepresidenta sostuvo conversaciones con el mandatario en un intento por superar las diferencias que venían gestándose, finalmente su relevo se hizo oficial.

Tras la presentación de los nuevos funcionarios, Petro advirtió que la reconfiguración de su equipo aún no ha concluido: “Aún no he cambiado a todos los ministros”, señaló, dejando abierta la posibilidad de más modificaciones en su gobierno