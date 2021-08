Una buena dieta es fundamental para mantener sano al organismo además de que ayuda a prevenir el daño celular que suele ser causado por las moléculas radicales libres. Por ello, existen frutas con mayor cantidad de antioxidantes para beneficiar la salud de los pulmones.

Frutas que ayudan a fortalecer el sistema respiratorio:

Naranjas

Estas son una de las frutas más beneficiosas para los pulmones gracias a su alto contenido de vitamina C. Esta fruta es un antioxidante natural que previene el daño de los radicales libres, por lo que evita el desarrollo de la inflamación pulmonar.

Según indica el estudio Flavonoid Fraction of Orange and Bergamot Juices Protect Human Lung Epithelial Cells from Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative StressEvidence, publicado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, los efectos de la naranja protegen contra la lesión oxidativa de las enfermedades pulmonares.

Aguacate:

El aguacate reduce el riesgo de inflamación pulmonar y ayuda a promover el bienestar de los órganos. Según Lung Health Institute, el consumo de este alimento es mejor hacerlo a la hora del desayuno para que el cuerpo reciba todos sus nutrientes.

Fresas:

Las fresas ayudan a mantener una función pulmonar sana pues ayudan a prevenir las enfermedades crónicas y obstructivas. Esto según la publicación Berry antioxidants: small fruits providing large benefits, las fresas y bayas son fuentes de antioxidantes que reducen el riesgo de las enfermedades crónicas y son especiales para combatir los radicales libres.

Arándanos

Los arándanos son frutas que representan muchos efectos positivos para la salud en general, no obstante, según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, la ingesta de este alimento está asociada a una tasa más lenta en la disminución de la función pulmonar.

Por otro lado, para mantener sanos los pulmones, además de numerosos alimentos que se pueden incluir en la dieta para empezar a llevar una vida sana y cuidar de los pulmones. Los expertos aconsejan que dichas dietas sean acompañadas de ejercicio, dedicarle algunas decenas de minutos al entrenamiento físico, el yoga o la meditación para sentirse bien y gozar de buena salud.El consumo de aminoácidos como la glutamina y arginina ayudan con la composición de las proteínas. Estos se pueden encontrar en los pescados, huevos y lácteos. Un estudio publicado en la revista Nutrients dice que la glutamina (Gln) disminuye la inflamación pulmonar y reduce el tiempo de hospitalización en las personas que son sometidas a cirugías.

Verduras como los pimientos, brócoli, coliflor, calabaza y cebolla; frutas como zanahoria, naranja, melocotón, mandarina, tomate, sandía, papaya, naranja, kiwi, limón, melón, fresas, moras, arándanos, uvas y manzanas; el aceite de oliva virgen, el té verde y blanco, y el café son ricos en antioxidantes.

Por otro lado, los ácidos grasos omega-3 son componentes importantes de las membranas que rodean cada célula en el organismo, por lo cual la importancia de su consumo. El Instituto Nacional de Salud de Estados unidos (NIH, por su sigla en inglés) destaca que estos ácidos se encuentran en el pescado y otros mariscos (especialmente pescados grasos de agua fría, como salmón, caballa, atún, arenques, y sardinas); alimentos fortificados (como ciertas marcas de huevos, yogur, jugos, leche, bebidas de soya y fórmula infantil); nueces y semillas (como semillas de linaza, de chía y nueces negras), y aceites de plantas (como aceite de linaza, aceite de soya y aceite de canola).

Tomado de la Revista Semana