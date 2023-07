De acuerdo con los primeros reportes del día entregados por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda estadounidense comenzó con un precio inicial de 4.070 pesos. De esta forma, bajó un poco más de 19 pesos frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para este lunes, 17 de julio, por la Superintendencia Financiera en 4.089 pesos. Su precio más bajó quedó en 3.997 pesos.

En el resumen de la jornada del 17 de julio del 2023, el dólar cerró en 4.018,10 pesos, con lo que alcanza su precio mínimo, tras una reducción de $51,9, en comparación con el precio de apertura ($ 4.070). El máximo del día fue de $ 4.103,88. Su precio promedio se mantuvo en 4.070,32 pesos.

Precio del dólar en Colombia en la jornada de este 18 de julio | Foto: Bolsa de valores

En cuanto a los precios del petróleo que tiene que ver con estos movimientos en los mercados, comenzó a ceder en un mercado que duda de reactivación china sin medidas de apoyo. Los precios del crudo tuvieron su segunda jornada consecutiva de caída en el cierre de la jornada de este lunes 17 de julio, en un mercado que duda cada vez más de la reactivación china sin medidas de apoyo por parte del gobierno.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en setiembre cedió 1,71% a 78,50 dólares en Londres. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto perdió 1,68% a 74,15 dólares.

“Malos datos chinos y la reanudación parcial de la producción en Libia llevaron al movimiento alcista a una pausa”, resumió en una nota Ryan McKay, de TD Securities. Balance Actividad Petrolera Colombia – Campetrol | Foto: Cortesía – Campetrol

En el segundo trimestre, el producto interno bruto (PIB) aumentó un 6,3% interanual en China, según la Oficina Nacional de Estadísticas (BNS). Esta cifra es mucho más baja que las expectativas de los analistas encuestados por AFP (7,1%).

Y es además una cifra engañosa porque la comparación se hace con el mismo período del año anterior: en 2022, el crecimiento había sido modesto en el segundo trimestre (+0,4%), consecuencia en gran parte del confinamiento de Shanghái, la capital económica, por el covid-19. El crecimiento alcanzó a su vez 0,8% comparado con el primer trimestre del año.

El petróleo cede en un mercado que duda de reactivación china sin medidas de apoyo. | Foto: Getty Images

“La recuperación de la demanda se agota luego de un salto al terminar los confinamientos, mientras que las exportaciones se moderan debido a la desaceleración mundial”, comentó en una nota Duncan Wrigley, de Pantheon Macroeconomics.

“Los datos chinos no dejan de decepcionar”, abundó John Kilduff, de Again Capital. “Los precios del crudo sufrirán mientras no tengamos claridad sobre las intenciones de China para salir de esta situación económica”, añadió.

“El mercado cree cada vez más en medidas de reactivación de Pekín”, explicaron los analistas de Eurasia Group, que esperan que el gobierno “anuncie un dispositivo de apoyo” antes de la próxima reunión del buró político del Partido Comunista a fines de julio.