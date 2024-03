La Semana Santa es una conmemoración cristiano/católica que recuerda los últimos momentos del hijo de Dios en la tierra, desde la pasión, la muerte y la resurrección. Dicha tradición ha pasado de generación en generación con ideas de lo que se puede o no hacer durante esos días.

Algunas de las costumbres que siguen los hogares colombianos tienen que ver con abstenerse de comer carnes rojas para reemplazarlas por pescado el Viernes Santo. No obstante, en la Biblia no existe un apartado que hable específicamente sobre este tema.

Sin embargo, para los creyentes, este no es un tiempo de ocio o de vacaciones, sino un momento de reflexión y agradecimiento que inicia con el Miércoles de Ceniza y finaliza el domingo de Pascuas, época en la que se debe guardar ayuno, oración y sacrificio.

Es decir, que las personas tienen libre albedrío para decidir de qué alimentos no se deben digerir, siguiendo sus creencias religiosas.

“Coman lo que quieran en Semana Santa”

Ahora bien, en redes sociales ha circulado un mensaje que supuestamente compartió el papa Francisco el año pasado y que ha creado conmoción porque en pocas palabras dice “Coman lo que quieran en Semana Santa”.

El mensaje completo dice:

“Coman lo que quieran en Semana Santa, el sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón. Se abstienen de comer carne, pero no hablan con sus hermanos o familiares, no van a visitar a sus padres o les pesa atenderlos, no comparten su comida con los necesitados…”

AFP Factual, medio que se dedica a recopilar información para aclarar si se trata de una fake news o un contenido veraz, encontró que el sumo pontífice nunca dio este mensaje a los católicos. De hecho, se atribuyó la responsabilidad al sacerdote uruguayo Juan Andrés Verde, más conocido como “Gordo” Verde.

Sin embargo, el cura aclaró en su cuenta de Twitter que él nunca habría transmitido esta información. Entre tanto, se siguió buscando quién mencionó dentro de su predicación la frase “coman lo que quieran en Semana Santa” y se encontró que un medio argentino citó a un sacerdote.

Se trata de Rubén Capitanio que trabajaba en la parroquia Señora de Luján de Centenario, de la provincia de Neuquén, Argentina, habría pronunciado en sus redes sociales que:

En Semana Santa come lo que quieras o puedas. La vida cristiana no pasa por el estómago sino por el corazón. Y si quieres hacer sacrificio, abstente de ser indiferente sin comprometerte con los que sufren.

Cabe mencionar que en el sitio web del Vaticano se recogen las transmisiones que hace el papa Francisco y hasta el momento no hay indicios del “coma lo que quieran en Semana Santa”; tampoco se encontró reseña de “un filete de pescado no te hará santo”.

Lo que sí ha pronunciado el sumo pontífice relacionado con el tema es:

• “Verdadero ayuno no comer carne los viernes, y luego pecar de gula o altercar o explotar a los empleados”.

• “No es solo una observancia exterior, sino que nace del corazón”.

• “El camino de la Cuaresma es doble: a Dios y al prójimo y debe ser real, no meramente formal”.

Ahora bien, el Código de Derecho Canónico, de la Iglesia católica, en su capítulo II, menciona que “los viernes, a no ser que coincida con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne”.