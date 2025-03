“Los Caminos de la Vida”, la icónica canción que escribió en 1996 como un homenaje a su madre Hilda Suárez Castilla, ha sido versionada en chino, fusionando el vallenato tradicional con instrumentos autóctonos de la cultura asiática.

Omar Geles, conocido como el juglar moderno por su talento como cantautor, acordeonero y productor, dejó huella en la música colombiana con este tema que se popularizó rápidamente en Colombia y en otros países hispanohablantes gracias a su sentido estribillo: “Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida.”

El legado del fallecido Rey Vallenato, Omar Geles, sigue cruzando fronteras. Su icónica canción "Los Caminos de la Vida", ahora resuena en chino.

La canción, inspirada en las dificultades que Geles vivió junto a su madre y hermanos durante su infancia, se convirtió en un himno de esperanza y superación para millones de personas.

Ahora, casi tres décadas después de su creación, “Los Caminos de la Vida” resuena en un idioma completamente diferente. La versión en chino mantiene la esencia del vallenato con el acordeón y la guacharaca, pero incorpora también instrumentos tradicionales de la cultura china, logrando una fusión única que ha captado la atención de fanáticos de ambos países.

El video de esta versión se ha vuelto viral en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios positivos que destacan la creatividad y el respeto hacia la obra original de Omar Geles. Este homenaje demuestra que la música trasciende idiomas y culturas, y que el legado de Geles sigue vivo alrededor del mundo.